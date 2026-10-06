Colombia se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos más atractivos de América Latina para la realización de congresos, convenciones y eventos internacionales. Bogotá, la capital del país, es la principal plaza para estos eventos, al concentrar el 64 % de ellos.

La ciudad colombiana que se ubicó segunda entre las mejores de Suramérica en 2026, por encima de Buenos Aires y Río de Janeiro

De acuerdo con el ranking 2025 de la International Congress and Convention Association (Icca), Bogotá ocupa el puesto 36 entre 1.500 ciudades del mundo, el octavo lugar en el continente americano, el cuarto en Latinoamérica y el primero en Colombia por número de reuniones internacionales de asociaciones.

La ciudad también fue reconocida como el segundo mejor destino de viajes de negocios de Sudamérica en 2025.

“Bogotá ha demostrado que tiene las condiciones para competir con los principales destinos de reuniones y eventos de la región. Nuestro propósito es seguir atrayendo encuentros internacionales que conecten a la ciudad con comunidades globales de conocimiento, generen nuevas oportunidades y dejen un legado para la ciudad”, señaló Luisa Fernanda Vásquez, gerente del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá.

220 lugares para eventos

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la ciudad dispone de más de 220 lugares para congresos, convenciones y eventos, que en conjunto representan una capacidad potencial superior a 550.000 asistentes. Once de estos espacios pueden recibir más de 10.000 personas.

A esto se suman más de 600 hoteles registrados y 29.000 habitaciones disponibles, además de infraestructura especializada como el Distrito Ferial, integrado por Corferias, Ágora Bogotá y Hilton Bogotá Corferias.

La conectividad es otro de los principales atributos del destino. El Aeropuerto Internacional El Dorado ofrece más de 51 conexiones internacionales directas y más de 45 nacionales, y “Bogotá cuenta con una ubicación estratégica que facilita la llegada de viajeros desde los principales mercados de América”, indicó la entidad.

Turismo accesible: el reconocimiento internacional que recibió Bogotá

“Pero la experiencia de quienes participan en un evento no termina al salir de un centro de convenciones. Bogotá ofrece más de 580 atractivos turísticos y 60 museos, una oferta superior a los 7.500 restaurantes y una amplia agenda cultural, musical y de entretenimiento. Según la Encuesta de Viajeros del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el 59,3 % de los turistas internacionales realizan actividades gastronómicas y el 50,6 % participan en actividades culturales durante su visita”, subrayó la Alcaldía.

Panorámica de Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Próximos eventos

Este año, Bogotá recibirá el XLVII Congreso Ibero-Latinoamericano de Métodos Computacionales en Ingeniería (Cilamce 2026), que se realizará del 26 al 29 de octubre de 2026, en el Hotel Wyndham Bogotá Art, y la 82.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que tendrá lugar del 22 al 25 de octubre.

En 2027, la ciudad capital recibirá por primera vez en América Latina New Horizons, la iniciativa de Dubai Chambers que promueve la expansión internacional de empresas de Dubái hacia mercados estratégicos; la Conferencia Internacional de Voluntariado Corporativo; el Council for Advancement and Support of Education (Case). Además, hay congresos internacionales confirmados hasta 2032, relacionados con medicina crítica, dermatología, salud ocupacional, política pública y avicultura.