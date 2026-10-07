El país de Latinoamérica donde ya se vendieron más de 1 millón de carros eléctricos: la radiografía frente al panorama de Colombia

Cuando en Colombia cada vez se hacen más fuertes los autos 100 % eléctricos, en Brasil la ABVE (Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos) reportó la superación del millón de vehículos electrificados circulando en el país.

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De acuerdo con la asociación, el parque automotor electrificado sumado (comprendido por vehículos híbridos suaves, híbridos plug-in y 100 % eléctricos a batería) sobrepasó la marca del millón de unidades, impulsado por las altas ventas registradas entre 2024 y 2026.

Rio de Janeiro, Brasil. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuántos vehículos eléctricos hay en Colombia?

Comparar esa cifra no es posible con pleno rigor en Colombia, puesto que este dato en el país cafetero no existe. Sin embargo, fuentes consultadas por SEMANA en el gremio y el Gobierno coinciden en que actualmente circulan unos 300.000 vehículos electrificados en la nación.

La ANDI y Fenalco reportaron que entre 2024 y 2026 se han registrado 56.732 unidades de carros 100 % eléctricos en el país.

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Mientras tanto, los reportes oficiales de Brasil reportan que en este mismo rango de tiempo se han matriculado aproximadamente entre 270.000 y 280.000 automóviles y vehículos leves 100 % eléctricos (BEV).

Más allá de la diferencia poblacional y demás aspectos nacionales, esta diferencia llama a entender cuáles son las brechas entre estas dos naciones fronterizas:

Producción local e industria automotriz:

Brasil cuenta con una de las industrias automotrices más consolidadas del continente. Las marcas no solo importan modelos electrificados, sino que fabrican vehículos híbridos directamente en el país.

Fábrica de ensamble de vehículo (imagen de referencia). Foto: Getty Images

Colombia, por su parte, depende casi en un 100 % de la importación de esta tecnología, lo que expone los precios finales al comportamiento de la tasa de cambio y a los costos fijos de transporte internacional.

Escala del mercado interno:

El mercado automotor brasileño comercializa más de 2 millones de vehículos nuevos al año, mientras que las proyecciones de ventas de vehículos nuevos en Colombia para el cierre de 2026 se ubican en una base cercana a las 300.000 unidades anuales, marcando récords.

Poder adquisitivo y costo de mantenimiento de los vehículos:

Como lo reveló el estudio global de Scrap Car Comparison, Colombia es el segundo país del mundo donde menos alcanza el salario para adquirir y mantener un vehículo.

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Haciendo la diferencia del costo de un vehículo con el ingreso promedio de un ciudadano, en Colombia mantener un vehículo equivale al 466,1 % del salario anual promedio, mientras que en Brasil este porcentaje es de un 461,9 %.