Un estudio realizado por la firma especializada Scrap Car Comparison reveló los 10 países en donde es menos asequible para la clase trabajadora acceder y mantener un vehículo.
El análisis se hizo contrastando los costos de propiedad de un vehículo y el ingreso promedio de los habitantes de 98 países. En este ranking, Colombia ocupó el segundo lugar a nivel global y el primero en Latinoamérica.
Top 10 de los países en donde es menos asequible mantener un vehículo particular
Este es el ranking de cuánto representa del salario anual promedio de cada país comprar y mantener un carro:
- Filipinas: 470,7 %
- Colombia: 466,1 %
- Brasil: 461,9 %
- Turquía: 444,3 %
- Ecuador: 412,1 %
- Perú: 373,5 %
- Argentina: 363,0 %
- Uruguay: 338,9 %
- Costa Rica: 304,1 %
- Ucrania / Otros mercados emergentes
En la otra cara de la moneda, destaca Estados Unidos por ser el país más asequible para tener un automotor; allí, comprar y mantener un vehículo representa apenas el 56,4 % del salario anual promedio. Le siguen Australia (61,8 %), Canadá (69,9 %), Países Bajos (83,5 %) y Noruega (88,1 %).
¿Cuánto cuesta mantener un carro en Colombia?
Un estudio desarrollado por la Universidad Manuela Beltrán proyectó los desembolsos reales que exige un vehículo nuevo en el contexto local, calculando un recorrido promedio de 1.000 kilómetros al mes.
Para hacer este análisis, la universidad tuvo en cuenta la gasolina del vehículo, el valor del Soat, de la póliza todo riesgo, los impuestos del vehículo, las revisiones y los mantenimientos claves. Discriminaron los resultados por gamas:
Carro de gama baja
Según el estudio, mantener un carro gama baja exige un gasto promedio de 1,38 millones de pesos al mes, lo que equivale a desembolsar aproximadamente 16,6 millones de pesos al año.
Carro gama media
Mientras tanto, una camioneta o un sedán de gama media exige unos 2,38 millones de pesos mensuales para su mantenimiento, lo que se traduce en 28,6 millones de pesos por año.
Con este estudio, se reveló lo difícil que es para los colombianos acceder a un vehículo particular, teniendo ingresos promedio.