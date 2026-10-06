El tiempo que pasan los colombianos dentro del carro: dato revela qué debe revisar para comprar un auto nuevo

La encuesta de Movilidad Bogotá-Región 2023 reveló que el tiempo promedio de un viaje en automóvil para un colombiano es de 51 minutos, mientras que el Observatorio de Movilidad de Bogotá registró para 2025 un promedio de 36,2 minutos por cada 10 kilómetros recorridos en los principales corredores de la ciudad.

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Así, el automóvil se convierte en un lugar tan importante para cualquier persona. Esteban Correa, director de marca de FIAT para Colombia, precisó los siguientes puntos clave que, a su consideración, deben seguir los compradores cuando van a adquirir un vehículo:

Comodidad

Posición de conducción

Tecnología

Espacio interior

Diseño

Eficiencia

“Cuando pensamos en comprar un vehículo, es común concentrarnos en variables como el precio, el consumo o las prestaciones, pero hay otro elemento que muchas veces queda en segundo plano: cuánto tiempo de nuestra vida vamos a pasar dentro de él”, dijo Correa.

Mario Esteban Correa, director de marca de FIAT para Colombia. Foto: FIAT -

Las nuevas características que destacan

El tipo de vehículo

El ejecutivo de la marca italiana destacó que, con este contexto comercial, cada vez se hace más fuerte el segmento de los SUV; ya se lanzan nuevos modelos en su compañía y los reportes nacionales evidencian una gran oportunidad.

Esto responde al dominio de este tipo de vehículos en el mercado nacional. De acuerdo con los informes del mercado automotriz colombiano más recientes de la Andi y Fenalco, los compradores se decantan más por este tipo de carros que por las camionetas pick-up o los mismos sedán.

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Según el reporte más reciente de las agremiaciones citadas, en el acumulado de enero a septiembre de 2026, fueron matriculados 153.239 SUV, superando notablemente en unidades a los demás tipos de vehículo.

Tipo de vehículo Unidades matriculadas acumuladas ene.-sep. 2026 SUV 153.239 Automóviles 53.526 Pick ups 13.175 Comerciales de carga 12.499 Camionetas 8.089 Taxis 3.518 Comerciales Pasajeros 2.328 Vans 748 Cuadriciclos 90 Total de matrículas 247.212

Tabla tomada del reporte “Registros por tipo de vehículo en unidades” de septiembre de la Andi y Fenalco, elaborado con datos del RUNT.

El interior

Correa también destacó la relevancia que cobran el confort y el diseño interior de los automóviles, destacando los asientos ergonómicos, materiales suaves al tacto y los habitáculos pensados para las necesidades de los conductores.

La tecnología

En esta materia destacan tanto las oportunidades con los dispositivos móviles y las pantallas como la tecnología híbrida o eléctrica del motor del vehículo. Correa destaca los híbridos al representar un ahorro considerable para los conductores.

Por primera vez en la historia del sector automotriz colombiano, las matrículas de vehículos de cero y bajas emisiones —eléctricos e híbridos— superaron a las de los automóviles de combustión tradicional en el registro mensual de septiembre.

Vehículos híbridos (imagen de referencia). Foto: Getty Images

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Según el reporte de la Andi y Fenalco, para el noveno mes de 2026 fueron matriculados 17.156 vehículos de esta tecnología (5.895 eléctricos y 11.261 híbridos) frente a los 16.679 autos a combustión.

“Creemos que el valor de un automóvil no debería medirse únicamente por lo que cuesta adquirirlo, sino también por lo que ofrece durante todos los kilómetros y momentos que acompaña”, concluyó Correa.