Gremios debaten el futuro del pico y placa en Bogotá ante el auge de vehículos eléctricos e híbridos

Durante el año 2026, el mercado automotor en Colombia ha vivido un inmenso incremento, especialmente en la venta de vehículos eléctricos e híbridos.

El llamado de los gremios al Gobierno De La Espriella para manejar el incremento de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia

Los reportes de la Andi y Fenalco indican que, con corte hasta el mes de septiembre, se han matriculado un total de 114.255 unidades nuevas que pertenecen a esta clase de autos, derivando en una participación de alrededor del 46 % del sector.

Las cifras más notables se registraron durante el pasado mes, ya que por primera vez en la historia del país los vehículos eléctricos e híbridos tuvieron mayor representación en el mercado automotor, con un porcentaje del 50,7 %.

Los vehículos eléctricos e híbridos han ganado participación en el mercado automotor colombiano durante 2026. Foto: Getty Images

Asimismo, en el transcurso de 2026 la unidad más vendida en el país pertenece a un vehículo eléctrico: el Tesla Model Y, que ya superó las 14.000 ventas.

Los números que se muestran en el sector indican que cada vez hay más ciudadanos que optan por estas opciones, ya que, además de sus ventajas en materia de tecnologías renovables, cuentan con múltiples incentivos que no se pueden conseguir en los vehículos que operan con combustibles convencionales como gasolina.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, los beneficios tributarios que consiguen los propietarios de carros eléctricos e híbridos son:

Deducción de la base gravable del impuesto de renta hasta en un 50 % de la inversión realizada en el proyecto (hasta por 15 años). Exclusión del IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria y servicios necesarios para el proyecto. Exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros bienes necesarios para el proyecto. Depreciación acelerada de activos aplicable a equipos y maquinaria necesaria para el proyecto.

También existen otros incentivos que para muchos usuarios son clave frente a su movilidad, entre ellos la exención del pico y placa.

En diálogo con SEMANA, el vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco, Eduardo Visbal, comentó cómo este beneficio de movilidad, especialmente en la ciudad de Bogotá, ha sido una de las mayores atracciones para que se mantengan las ventas de vehículos eléctricos e híbridos.

“Los incentivos han contribuido a crear condiciones favorables para la adopción de nuevas tecnologías, pero el crecimiento actual responde a varios factores. Hay una oferta cada vez más amplia, mayor conocimiento por parte del consumidor y un interés creciente por tecnologías más eficientes y de menores emisiones. Es importante que los incentivos sigan acompañando la transición hacia un mercado más maduro”, comentó.

Uno de los temas debatidos en los últimos días en la capital trata sobre eliminar la exención del pico y placa para los vehículos eléctricos e híbridos, compartiendo las mismas restricciones que presentan los carros tradicionales.

Los conductores pueden adquirir permisos por día, mes o semestre para quedar exentos de la medida de pico y placa. Foto: Getty Images

Teniendo en cuenta que los vehículos electrificados han comenzado a representar una parte importante del mercado, Visbal compartió su perspectiva ante una posible exención.

“Este tipo de medidas debe analizarse dentro de una política integral de movilidad y transición energética. Desde el sector consideramos importante que cualquier decisión reconozca los avances alcanzados, los objetivos ambientales y las señales que se han dado a los consumidores para adoptar tecnologías de menores emisiones. El reto es encontrar un equilibrio entre las necesidades de movilidad de las ciudades y la continuidad de la transición hacia un parque automotor más limpio y eficiente”, afirmó.

Por el momento, la exención del pico y placa para los carros electrificados continuará hasta el 31 de diciembre de 2027. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que será decisión de la próxima administración de la capital definir si se posterga la medida o no.