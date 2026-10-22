Miles de manifestantes pidieron el retorno de María Corina Machado a Venezuela; así se vivió la jornada en Caracas

Miles de personas marcharon el jueves 22 de octubre en Venezuela para pedir el regreso de la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la mayor manifestación de la oposición desde la caída de Nicolás Maduro en enero.

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Cerca de 2.000 manifestantes se congregaron de manera pacífica en Plaza Venezuela, en una concurrida zona de Caracas, con pancartas que decían: “Elecciones ‘YA’ y esta vez no nos van a robar” y “MCM Valiente”.

“Estamos solicitando elecciones presidenciales y el regreso de nuestra líder María Corina Machado”, dijo a la AFP Érika Cedeño, militante de 43 años de una organización afín a la mayor coalición opositora del país.

🇻🇪#AHORA - MASIVA MOVILIZACIÓN: Más de 20 marchas en toda Venezuela en apoyo a María Corina Machado. Ciudadanos exigen elecciones libres y el fin de más de 27 años de régimen socialista https://t.co/PpKmtNn9pd — DatoWorld (@DatosAme24) October 22, 2026

En el estado de Táchira, fronterizo con Colombia, también se celebró una manifestación, mientras que militantes de Bolívar, una ciudad en el noreste del país, denunciaron el cierre de una vía en la que pensaban manifestarse.

“Estoy cansada de esto. En verdad queremos un nuevo cambio, ya hemos tenido ya bastante tiempo este gobierno chavista en el poder desde 1999”, dice a la AFP Mayrym Beltrán, una costurera de 53 años, mientras avanza entre consignas en Caracas.

Dice que decidió unirse a la manifestación porque hace ocho años no ve a su hijo mayor y, hace cuatro, a su hija. Como millones de venezolanos, se vieron forzados a emigrar por la crisis económica que ha azotado al país en la última década.

“Quiero un nuevo cambio por mí, por ti, por todos”, dice al expresar su esperanza del pronto regreso de María Corina Machado.

Marchas en Venezuela Foto: AFP

El partido de Machado, Vente Venezuela, pide elecciones presidenciales en 2027. “Pongan la fecha, nosotros ponemos los votos”, rezaba otra pancarta que portaba un joven.

Muchos de los dirigentes opositores regresaron recientemente del exilio, a donde partieron después de las polémicas elecciones de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo. La oposición denunció fraude.

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Siguió una ola de represión que dejó 28 muertos y más de 2.400 arrestados, incluidos decenas de colaboradores de Machado.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, prometió que habrá elecciones, pero sin adelantar una fecha.

Rodríguez gobierna bajo la presión de Washington desde la captura de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Manifestaciones en Venezuela para exigir elecciones libres. Foto: AFP

Machado vive en el exilio en Panamá y prometió regresar a su país, pero su retorno ha sido obstaculizado al menos siete veces, según fuentes de su partido Vente Venezuela.

“María Corina hasta el final. La estamos esperando, solo Dios sabe cuándo llega, pero de que llega, llega”, dice Beltrán con la esperanza de que haya elecciones.

*Con información de AFP.