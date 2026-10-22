Así están Lula y Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta: publican la más reciente encuesta electoral en Brasil

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival Flávio Bolsonaro empatan en el 50 % de intención de voto a tres días del balotaje en Brasil, según una encuesta divulgada este jueves por el instituto Datafolha.

Campaña de Lula toma drástica decisión sobre candidatura de Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta

El sondeo trae esperanzas al campo de Lula tras su derrota en la primera vuelta del 4 de octubre contra el hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por 47 % a 45 % de los votos.

Con manifestaciones masivas en las calles y redes sociales, la izquierda ha levantado su moral de cara al balotaje tras una campaña para la primera vuelta que Lula calificó como la más “desorganizada” en décadas.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —a la derecha y candidato a la reelección— señala con el dedo mientras el senador Flávio Bolsonaro, candidato presidencial de la oposición, observa durante un debate presidencial televisado, una semana antes de la segunda vuelta electoral en São Paulo, Brasil, el domingo 18 de octubre de 2026. Foto: AP Photo/Andre Penner

Hace dos semanas, Datafolha daba un 48 % de intención de voto al mandatario contra un 52 % del senador conservador. Hace una, Lula había recortado la distancia (51 %-49 %).

Lula y Bolsonaro están en empate técnico dentro del margen de error, como en otros sondeos como el del instituto Quaest, que el miércoles dio un 45 % a Bolsonaro y un 44 % a Lula sobre los sufragios totales.

La mayoría de las encuestas no previeron la victoria de Flávio Bolsonaro en el primer turno, ya que daban como vencedor a Lula por un estrecho margen.

Por otro lado, Lula da Silva dijo que el candidato Flávio Bolsonaro “se tiró un farol” al plantear una serie de condiciones para revelar su secreto bancario y el de sus allegados al pensar que no serían aceptadas y que “no tiene ni una carta buena, solo mentiras”.

Lula aseguró ante los periodistas que espera una alta participación en las elecciones. Foto: Getty Images

A lo largo de esta semana, Lula ha anunciado que revelará su secreto bancario, telefónico e intereses empresariales, así como los de su esposa y cinco hijos, si Flávio Bolsonaro también lo hacía. Un reto que le planteó el presidente brasileño durante el polémico debate televisado que protagonizaron el pasado domingo.

Lula ha reprochado que Bolsonaro haya respondido inventándose “un montón de mentiras” y ha hecho un paralelismo con el popular juego de naipes brasileño Truco.

“Se tiró un farol (…) No tiene ninguna carta buena, solo mentiras. Sus cartas son todas falsas”, ha dicho Lula, según recoge la prensa brasileña.

Desde el equipo de Bolsonaro han respondido planteando condiciones como incluir a los asesores más cercanos de Lula, sus mandatos anteriores, los gastos de la primera dama y Presidencia, ampliar a los negocios e intereses de otros familiares y socios, así como revelar los detalles de encuentros con figuras, como el banquero Daniel Vorcaro, ahora en prisión preventiva por fraude, entre otras peticiones.

Flávio Bolsonraro y Lula Da Silva Foto: SEMANA

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones en las que el candidato de la ultraderecha parte con una ligera ventaja, si bien el escenario muestra una reñida igualdad.