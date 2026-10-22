EE. UU. canceló las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, y otros

A través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que canceló las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, además de otras cuatro figuras políticas. La medida también se extenderá a sus familias.

Como informó inicialmente el corresponsal de varios medios en Washington, Juan Esteban Silva, la lista incluye a Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

Esta es la carta que le envió Ricardo Roa a la Fiscalía a pocos días de la acusación por la campaña Petro Presidente

La medida se engloba bajo el título de la “defensa de nuestro hemisferio contra la corrupción y el narcotráfico”, según el comunicado.

“Hoy, el Departamento de Estado amplía su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región. Estas acciones dan continuidad a los compromisos asumidos por nuestros socios en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, dice el comunicado.

Ricardo Roa, Wadith Manzur, Yahir Acuña y Karen Manrique. Foto: Montaje realizado por El País con fotos de Colprensa

De igual manera, el gobierno estadounidense justifica la decisión y asegura que “dicha política se dirige a ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o narcotráfico, socavan a gobiernos democráticamente elegidos en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.

El comunicado también asegura que “la administración Trump apoya al Gobierno de Colombia en su labor para erradicar la influencia criminal, incluso en sus tribunales, fuerzas policiales y legislatura”.

¿A quiénes les restringirán visas de Estados Unidos tras el nuevo anuncio del Departamento de Estado?

La medida es justificada por el gobierno a través de la Sección 212(a)(3)(C) de la INA, que permite al Secretario de Estado denegar una visa a cualquier ciudadano extranjero si tiene motivos razonables para creer que la entrada del extranjero o las actividades propuestas tendrían consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

Entre los antecedentes de algunos de los señalados están las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro de 2022, que tuvo como gerente a Ricardo Roa.

Estados Unidos les retiró las visas a siete políticos colombianos y a sus familias. Foto: Getty Images

También hay personas involucradas en el proceso por el caso de corrupción en la UNGRD, en el que se investigan presuntos ofrecimientos de contratos a congresistas a cambio de respaldar operaciones de crédito público del Gobierno. En este caso están involucrados Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar y Julio Elías Chagüí.

Martha Peralta y Euclides Torres: los escándalos que rodean el retiro de sus visas a Estados Unidos

Hace menos de un mes, el Departamento de Estado también les retiró la visa al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, así como a sus familias, como parte de la estrategia del Escudo de las Américas.

En el caso de Torres, ha sido nombrado frecuentemente dentro de la financiación de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022. Peralta también está involucrada en el escándalo de la UNGRD.