Exdirector de Cumplimiento de Ricardo Roa en Ecopetrol responde a denuncia en su contra: “Es acoso”

El exdirector de Cumplimiento de Ecopetrol, Alberto Vergara, quien hizo parte de la administración de Ricardo Roa, respondió por la denuncia penal en su contra relacionada con las investigaciones a su exjefe y las presuntas contradicciones en algunos casos en los que está involucrado.

Vergara compartió a SEMANA un comunicado de cuatro puntos en el que expresó que la denuncia penal en su contra es “temeraría y es una persecución y acoso de ECP (Ecopetrol) por haber denunciado hechos de presunta corrupción”.

Crece escándalo en Ecopetrol: director de Cumplimiento denuncia al jefe de Auditoría Interna

Así mismo, afirmó que la denuncia es “improcedente”, pues el entonces presidente de la petrolera colombiana Ricardo Roa le dió la instrucción de dar la entrevista el viernes 30 de mayo de 2025.

Sobre la política de privacidad que maneja la estatal petrolera, Vergara manifestó que es “es una ley morzada para evitar que los medios de comunicación no se enteren ni comuniquen a la ciudadanía los hechos de presunta corrupccion en ECP”.

También manifestó que la denuncia en su contra sale después de referirse al informe de la auditoria, “cuando fue filtrado en redes por la propiaresponsabilidad de Ecopetrol de mantenerlo reservado”.

SEMANA reveló en junio del año pasado que Vergara radicó una denuncia en el despacho de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo contra el jefe de Auditoria Interna, Ricardo Montes y otros compañeros por varios delitos.

“En mi condición de director corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol S.A., bajo la gravedad del juramento formulo noticia criminal por los tipos penales de injuria, calumnia, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, previstos en el Código Penal colombiano”, decía la denuncia.

En ese momento se trataba de establecer por medio de una auditoria interna, liderada por la dependencia de Montes, si se habría presentado algún tipo de irregularidad por parte del entonces director de Cumplimiento.

Pero Vergara señaló que las conclusiones de esas autorias fueron “abiertamente ilegales e inconstitucionales toda vez que sus hipótesis son dolosas, extralimitadas y prevaricadoras dado que no tenía la competencia funcional, técnica ni reglamentaria para ejecutar un trabajo de auditoría contrario a las normas contenidas en el Estatuto de Auditoría, Manual de Auditoría y Normas Internacionales para el Ejercicio y práctica de la Auditoría”.

Vergara empezó a tener relevancia en la opinió pública después de que apareció en el cuestionado contrato de 5.8 millones de dólares que Ecopetrol firmó con Covington & Burling para conocer el impacto que habrían provocado las investigaciones contra Roa en el mercado internacional de Ecopetrol.