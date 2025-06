Crece escándalo en Ecopetrol: director de Cumplimiento denuncia al jefe de Auditoría Interna

“Ricardo Roa, Cristina Toro (vicepresidenta jurídica) y Victoria Sepúlveda (vicepresidente de talento humano), quienes son parte de la administración y no del Comité de Auditoría de la junta directiva o de la junta directiva de Ecopetrol S.A., quienes no debían conocer un informe reservado y confidencial cuyo único destinatario debía ser la junta directiva y no la administración. Es de anotar que el director corporativo de Auditoría tiene como reporte funcional al Comité de Auditoría y no a la Administración", alerta la denuncia.