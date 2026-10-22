Inundaciones en Ecuador por fuertes lluvias y granizo: imágenes evidencian cómo quedó Quito

Ecuador vive un jueves de intensas lluvias, que ya alcanzan a dejar calles inundadas y vehículos sin poder movilizarse en sus ciudades. La capital del país, Quito, sería la ciudad más afectada por las fuertes precipitaciones.

El informe de los ciudadanos en redes sociales muestra que la situación de emergencia es seria: algunos autos en el centro de la ciudad están flotando en el agua, lo que ha dejado a sus conductores sin control.

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En otros sectores de Quito, como en el norte, los videos muestran grandes cantidades de agua copando sus carreteras, aunque en menor magnitud que en el centro.

La entidad meteorológica de Ecuador, Iamhi, reportó que se registraron lluvias con tormentas en Carchi, Pichincha, Napo y Morona Santiago; en la provincia de Pichincha se espera caída de granizo en zonas puntuales.

A continuación, los videos que evidencian cómo quedó Quito:

#Quito tremendo aluvión https://t.co/UqhYPPcqkb — Pame (@20062022up) October 22, 2026

Un fuerte aguacero acompañado de granizo cae en estos momentos en el centro-norte de Quito. https://t.co/6OhqVqxLk2 — Ecuador Chequea (@EcuadorChequea) October 22, 2026

#QUITO | La lluvia vuelve a marcar la tarde en la capital. Se registra un nuevo aguacero acompañado de granizo. Estas son imágenes de la Av. 10 de Agosto, centro norte de Quito. ¿En qué sector estás y cómo está la lluvia? https://t.co/oJRH703hhA — Corte Informativo (@CorteInforma) October 22, 2026

Según medios ecuatorianos, la granizada impactó fuertemente en la avenida 12 de Octubre, la Colón y la calle Versalles. El agua copó gran parte de las calles, dejando varios vehículos sin ningún tipo de control.

Estas son más imágenes que deja la jornada en Quito:

Inundaciones Ecuador Foto: X/ @CorteInforma