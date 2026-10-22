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Inundaciones en Ecuador por fuertes lluvias y granizo: imágenes evidencian cómo quedó Quito

Las precipitaciones alcanzaron al país vecino.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

22 de octubre de 2026 a las 5:35 p. m.
Una calle de Ecuador inundada alcanza a cubrir gran parte de un automóvil.
Una calle de Ecuador inundada alcanza a cubrir gran parte de un automóvil. Foto: Redes sociales

Ecuador vive un jueves de intensas lluvias, que ya alcanzan a dejar calles inundadas y vehículos sin poder movilizarse en sus ciudades. La capital del país, Quito, sería la ciudad más afectada por las fuertes precipitaciones.

El informe de los ciudadanos en redes sociales muestra que la situación de emergencia es seria: algunos autos en el centro de la ciudad están flotando en el agua, lo que ha dejado a sus conductores sin control.

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En otros sectores de Quito, como en el norte, los videos muestran grandes cantidades de agua copando sus carreteras, aunque en menor magnitud que en el centro.

La entidad meteorológica de Ecuador, Iamhi, reportó que se registraron lluvias con tormentas en Carchi, Pichincha, Napo y Morona Santiago; en la provincia de Pichincha se espera caída de granizo en zonas puntuales.

A continuación, los videos que evidencian cómo quedó Quito:

Según medios ecuatorianos, la granizada impactó fuertemente en la avenida 12 de Octubre, la Colón y la calle Versalles. El agua copó gran parte de las calles, dejando varios vehículos sin ningún tipo de control.

Estas son más imágenes que deja la jornada en Quito:

Inundaciones Ecuador
Inundaciones Ecuador Foto: X/ @CorteInforma