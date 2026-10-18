Conmoción en Ecuador: sacerdote muere en plena misa tras caída de una cruz

La Arquidiócesis de Guayaquil, Ecuador, confirmó en las últimas horas el fallecimiento del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de la parroquia Perpetuo Socorro de la ciudad.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, Sánchez recibió un fuerte golpe de una cruz que se desplomó en el momento en que celebraba una misa en la noche del sábado 17 de octubre.

“Informamos que nuestro hermano el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”, señaló la Arquidiócesis en una publicación en sus redes sociales.

“La Arquidiócesis se une en oración por el eterno descanso de su alma y expresa su solidaridad, afecto y cariño a la familia redentorista, a sus familiares y amigos”, agregó.

En el video se aprecia, inicialmente, al sacerdote oficiando la misa. Segundos más tarde, la cruz que estaba fijada en un pared cae sobre su cuerpo, hecho que conmociona a los asistentes. Tras escucharse algunos gritos, la grabación se detiene.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, comunidad religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732.

Otra parroquia, la de San Lorenzo de Vinces, en la que sirvió el sacerdote también lamentó el deceso. “Con la esperanza puesta en el amor y la misericordia de Dios, compartimos la noticia del fallecimiento del Padre Patricio Sánchez Molinari, quien con entrega y amor pastoral sirvió durante varios años como párroco de nuestra comunidad Vinceña”, señaló en sus redes.