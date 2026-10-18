Protesta por crisis de vivienda se propaga a Portugal

Cientos de jóvenes acampan en el centro de Lisboa para exigir precios accesibles en los alquileres de inmuebles, que se han elevado un 124 % entre 2015 y 2024.Manifestantes instalaron decenas de tiendas el sábado en Lisboa en una protesta contra el costo de la vida y de la vivienda en Portugal, en un eco de las manifestaciones recientes en España.

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Centenares de manifestantes se congregaron en la plaza Rossio, en el corazón turístico de la capital portuguesa, tras una marcha que movilizó a miles de personas en todo el país.

Los asistentes, en su mayoría jóvenes, expresaron su intención de permanecer toda la noche, entonando canciones alrededor de la estatua del Rey Pedro IV que domina la plaza, observaron periodistas de la AFP.

“La clase social portuguesa que paga impuestos, la que mueve al país, está bajo ataque y perdiendo sus derechos, sobre todo el derecho a la vivienda”, reclamó Elena Costa, una asistente social de 46 años.

La protesta convirtió una de las plazas más emblemáticas de Lisboa en un improvisado campamento, inspirado en las recientes movilizaciones juveniles por la vivienda en España y en otras ciudades portuguesas, como Oporto. Foto: Ricardo Rocha/ZUMA/dpa/picture alliance

“Así que estamos juntos aquí para intentar explicar que nos estamos ahogando”, agregó. El ingeniero Antonio Margado, de 52 años, criticó al gobierno de centroderecha por “una total liberalización de los alquileres. Los propietarios están cada vez más protegidos mientras los arrendatarios que necesitan casa tienen cada vez menos protección”.

Precios aumentaron más que en el resto de Europa

Los precios de la vivienda subieron 124 % entre 2015 y 2024, el doble del aumento europeo, según datos oficiales.

El impacto es especialmente severo sobre los jóvenes y habitantes de Lisboa, que concentra una cuarta parte de los más de 11 millones de habitantes del país.

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El campamento del sábado en Lisboa amplió una protesta por vivienda iniciada en la ciudad norteña de Porto, donde se instalaron decenas de carpas.

Durante el día en Lisboa, los manifestantes marcharon al ritmo de tambores y mostraron pancartas con frases de “Su avaricia es nuestra miseria” y “El costo de la vida aumenta, el pueblo no aguanta más”.

El primer ministro Luis Montenegro dijo esta semana que “entendemos totalmente que la gente quiere respuestas” y “expresar su enojo por lo que consideran podrían ser políticas públicas omisivas”.

Pero advirtió a sus opositores no “importar a Portugal climas de inestabilidad y protesta que, de hecho, no tienen apoyo en la sociedad portuguesa”, en una aparente referencia a las violentas protestas recientes en Francia.

España también enfrenta campamentos de protesta por la vivienda y manifestaciones que se arrastran por cuatro semanas, que llevaron a la convocatoria a elecciones adelantadas para el 29 de noviembre.