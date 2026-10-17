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Protestas de Francia se extienden a Italia: manifestantes se enfrentan a la policía en Milán

La primera ministra de Italia envió un contundente mensaje en redes sociales.

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Redacción Mundo
17 de octubre de 2026 a las 8:39 p. m.
Manifestaciones en Milán, Italia.
Manifestaciones en Milán, Italia. Foto: X/@theinformant_x

La Policía italiana lanzó gases lacrimógenos tras ser atacada por manifestantes que arrojaron piedras y otros objetos en la plaza frente a la catedral gótica de Milán, según informaron medios italianos.

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La Policía antidisturbios también intentó desalojar a los manifestantes encapuchados de la Galleria Vittorio Emanuele II, la galería comercial de lujo situada a un costado de la plaza de la catedral, cuando varios grupos se separaron de una protesta contra el alto costo de la vida.

Los establecimientos comerciales bajaron sus persianas y numerosos visitantes abandonaron apresuradamente el centro de la ciudad, según reportó Reuters.

Mientras tanto, la estación Duomo del metro, ubicada junto a la catedral, permaneció cerrada debido a los altercados, durante los cuales varias personas resultaron heridas y las autoridades efectuaron diversas detenciones, según informaron los medios de comunicación italianos.

Por su parte, la primera ministra, Giorgia Meloni, se pronunció sobre las manifestaciones y rechazó categóricamente los actos vandálicos.

“Tengo un gran respeto por las miles de personas que hoy han manifestado pacíficamente, participando incluso en la movilización convocada por la CGIL, que contó también con la presencia de los líderes de la izquierda. Sean cuales sean las ideas por las que se manifiesta, la participación es la base de cualquier democracia sana”, dijo.

Sin embargo, rechazó las protestas violentas en algunas zonas del país como Milán y Bolonia, “vándalos que aprovechan las manifestaciones para sembrar el caos, agredir a quienes garantizan la seguridad y tomar como rehenes ciudades enteras”, aseveró.

“Ante escenas de este tipo, el rechazo debe ser unánime. Toda reticencia se convierte en justificación. El silencio no es aceptable”, dijo Meloni.

Los enfrentamientos se hicieron eco de la violencia vivida en la vecina Francia, donde decenas de miles de personas, enfurecidas por el aumento de los costes y el deterioro de los servicios públicos, salieron a las calles el sábado en algunas de las protestas más violentas que ha vivido el país en años.

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, informó este sábado que los disturbios provocados por las multitudinarias movilizaciones en gran parte del país han dejado más de 1.200 detenidos y un total de 150 policías heridos.

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