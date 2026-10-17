Gobierno de Ecuador reanudó el transporte de crudo colombiano por oleoductos ecuatorianos

La cooperación energética entre Ecuador y Colombia suma un nuevo avance con la reactivación del transporte de petróleo colombiano a través de la infraestructura ecuatoriana.

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El Gobierno del presidente Daniel Noboa, a través de la Empresa Pública Petroecuador, retomó el servicio para las compañías Ecopetrol y Amerisur mediante los oleoductos San Miguel-Lago Agrio (OSLA) y Transecuatoriano (SOTE).

Desde octubre, la petrolera estatal ecuatoriana transporta un promedio de 11.900 barriles diarios de crudo procedente de Colombia.

Comunicado emitido por el gobierno ecuatoriano. Foto: PETROECUADOR

Esta actividad contempla ingresos estimados en USD 1,4 millones al mes, equivalentes a una proyección anual de USD 16,8 millones para el Estado ecuatoriano.

De acuerdo con la información oficial, la continuidad de estas operaciones demuestra la importancia de la infraestructura petrolera nacional para el comercio bilateral, incluso en un escenario marcado por restricciones en la frontera.

“El transporte de crudo colombiano a través del sistema de oleoductos ecuatorianos se mantiene operativo”, destaca el comunicado, al subrayar la continuidad de los flujos comerciales de hidrocarburos entre ambos países.

La reanudación del servicio también permite retomar el esquema contractual bilateral vigente desde 2024, lo que refuerza el aprovechamiento de los sistemas de transporte petrolero de Ecuador.

Frontera colombo-ecuatoriana Foto: Guillermo Torres / Semana

En cuanto a la logística, el crudo proveniente de Colombia ingresa por Lago Agrio y recorre aproximadamente 500 kilómetros a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) hasta llegar al punto de embarque para su exportación, ubicado en la provincia de Esmeraldas.

Petroecuador también resaltó la capacidad operativa de su infraestructura, cuyo funcionamiento permite mantener el transporte de petróleo y contribuir a la estabilidad de la producción nacional.

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En este contexto, el viernes 16 de octubre, la empresa registró un volumen de producción de 371.599 barriles equivalentes de petróleo por día (boepd).

Según el comunicado, este resultado responde a una estrategia destinada a garantizar la continuidad de las actividades en sus 25 bloques petroleros.

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operado por la empresa petrolera estatal Petroecuador y construido en 1972 para Texaco-Gulf (al este de Quito). Foto: ullstein bild via Getty Images

“Este hito hidrocarburífero es posible gracias a que nuestro Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) opera a plena capacidad”, señala el texto oficial, que vincula el funcionamiento del sistema con la estabilidad de la producción petrolera del país.

De esta manera, el transporte de crudo entre Ecuador y Colombia continúa sin afectaciones y se consolida como un componente estratégico de las relaciones comerciales y energéticas bilaterales.