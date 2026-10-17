MUNDO

El ayuntamiento de Limoges arde por completo tras un incendio durante las protestas en Francia

El fuego se propagó a un ala, alcanzó la estructura de madera y el tejado.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de octubre de 2026 a las 5:47 p. m.
El incendio fue provocado en el margen de la movilización nacional del 17 de octubre.
El incendio fue provocado en el margen de la movilización nacional del 17 de octubre. Foto: X/@xinfolive

La sede del Ayuntamiento de la ciudad francesa de Limoges quedó destruida por un incendio, y la torre con campanario del inmueble, una construcción del siglo XVII, se derrumbó en medio de la multitudinaria ola de protestas sociales que sacude al país.

Emanuel Macron envió un mensaje tras protestas en Francia
Macron envía advertencia sobre marchas en Francia: estos son los impresionantes videos de los disturbios

“Hace unos minutos, se ha derrumbado el campanario del ayuntamiento”, explicó un periodista de la televisión francesa BFMTV.

“El fuego sigue propagándose rápidamente. Lamentablemente, no quedará mucho del ayuntamiento de Limoges esta noche”, agregó el periodista.

El fuego habría sido provocado por un grupo de individuos durante los disturbios que estallaron al finalizar la manifestación convocada para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado costo de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

Las llamas se propagaron por una de las dos alas del edificio hasta alcanzar el tejado, cuyas vigas finalmente cedieron por efecto del fuego.

Estudiantes corean consignas durante una protesta por la falta de financiamiento de la escuela pública, en Rennes, Francia.
Protestas por el costo de vida sacuden Francia: escenas de caos en grandes ciudades dejan más de 272 personas detenidas

Los bomberos trabajan para evitar que las llamas consuman por completo el edificio, inaugurado en 1883 e inspirado arquitectónicamente en el Ayuntamiento de París.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, confirmó que el incendio fue provocado durante los disturbios relacionados con las protestas.

“Quienes han destrozado, atacado tanto prefecturas como comercios, saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, en la red social X.

Las autoridades anunciaron un balance de 1.200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos en todo el país.

“Debe solicitarse la prisión preventiva” para los autores de estas “violencias urbanas de una gravedad inaudita”, pidió el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

La policía encara a manifestantes en una protesta por el financiamiento escolar en Francia.
La policía encara a manifestantes en una protesta por el financiamiento escolar en Francia. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Las protestas se habían gestado en las redes sociales. Un llamado titulado “Amarillos y Jóvenes” exhortaba al movimiento de los chalecos amarillos a protestar junto con la generación Z, campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados y otros sectores.

Entre 550.000 y 800.000 personas respondieron al llamado, según las autoridades y los organizadores, respectivamente, y expresaron su deseo de cambio en manifestaciones masivas en Francia, con lemas como “Tomamos la Bastilla” y “Macron, dimisión”.

En París, los alborotadores dejaron vehículos incendiados y comercios saqueados, mientras marchas no autorizadas intentaban acercarse a lugares estratégicos, como los turísticos Campos Elíseos y el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia.

Unas personas pasan junto a bicicletas tiradas en la calle tras una manifestación contra el aumento del costo de la vida
Unas personas pasan junto a bicicletas tiradas en la calle tras una manifestación contra el aumento del costo de la vida Foto: AP Photo/Thibault Camus

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, denunció que hay “calles enteras metódicamente devastadas”.

VER MÁS

Francia