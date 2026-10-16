Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar, será embajador de Colombia en Francia

Juan Carlos Gossaín, exgobernador de Bolívar, será el nuevo embajador de Colombia en Francia. Su hoja de vida fue publicada en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República, paso previo a su nombramiento.

Gossaín, quien fue gobernador entre 2012 y 2015, es abogado de la Universidad de Cartagena y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre.

Ante su nombramiento, el político cartagenero aseguró en su cuenta de X que trabajará por su departamento desde París.

Pensar en grande. Sin duda será una toma inolvidable y con resultados económicos y culturales tangibles, apreciado Gobernador. Bolívar y Cartagena en territorio francés. J’en réve dejá, et bientót nous en ferons une réalité. — Juan carlos Gossaín R. (@JCGossain) October 10, 2026

“Pensar en grande. Sin duda será una toma inolvidable y con resultados económicos y culturales tangibles, apreciado Gobernador. Bolívar y Cartagena en territorio francés”, manifestó en sus redes sociales.

El presidente Abelardo De La Espriella comienza a completar su equipo diplomático y consular en el exterior, donde ubicó varias fichas y gestores clave de su campaña.