Macron envía advertencia sobre marchas en Francia: estos son los impresionantes videos de los disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, envió una dura advertencia tras los graves disturbios ocurridos en varias ciudades del país, en el marco de las manifestaciones para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado costo de vida y la violencia policial de las últimas semanas.

Protestas por el costo de vida sacuden Francia: escenas de caos en grandes ciudades dejan más de 272 personas detenidas

“No hay lugar para la violencia en nuestra República. Quienes han causado destrozos, atacado tanto las prefecturas como los comercios, y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”, ha afirmado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

Macron ha trasladado además su apoyo y el de “la nación” a “las fuerzas del orden, garantes del derecho a manifestarse”.

Aucune place pour la violence dans notre République. Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis. Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation. Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026

“Nos mantendremos unidos frente a quienes siembran el caos, que solo buscan derribar nuestras instituciones e impiden que quienes expresan pacíficamente sus reivindicaciones puedan hacerlo”, ha planteado.

Este mismo sábado, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha convocado una unidad interministerial de crisis en el Ministerio del Interior en respuesta a los altercados.

Entre los presentes estarán el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, y el ministro del Interior, Laurent Núñez.

🚨 ALERTE - Un magasin CHRISTIAN DIOR a été PILLÉ rue Saint-Honoré à Paris. https://t.co/Cd5rl1AeYQ — Frontières (@Frontieresmedia) October 17, 2026

Unas 550.000 personas, según el Ministerio del Interior, han participado en las manifestaciones. Las organizaciones convocantes elevan la cifra a unas 800.000. En París, unas 110.000 personas han salido a las calles, según las autoridades.

Durante estas protestas multitudinarias se han producido graves disturbios, con incendios en varias sedes de ayuntamientos y saqueos de comercios.

A seis meses de las elecciones presidenciales para elegir a su sucesor, un llamado en las redes sociales titulado “Amarillos y Jóvenes” exhortaba a protestar junto al movimiento de los chalecos amarillos, a la generación Z, a campesinos, profesores, activistas climáticos, jubilados, entre otros.

Des véhicules de police sont prises pour cible par la foule dans le secteur République à Paris. #Paris #17octobre https://t.co/yMReav1Tie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Pese a que en su mayoría fueron pacíficas, estas se vieron opacadas por enfrentamientos entre policías y manifestantes, saqueos de tiendas y marchas no autorizadas que sembraron de caos el centro de las grandes ciudades.

Aunque los manifestantes criticaron la acción policial desde finales de septiembre contra las protestas estudiantiles, la movilización de este sábado se centraba en el encarecimiento de la vida, que se plasma sobre todo en el alza del combustible desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

En Marsella y en Lille, manifestantes accedieron a los ayuntamientos y, en la primera, derribaron un busto de Marianne, símbolo de la República Francesa. En el de Limoges, un incendio se declaró en la noche.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Las autoridades también tuvieron que enfrentar protestas no autorizadas en otros puntos de la capital, como en los turísticos Campos Elíseos, cerca del Museo del Louvre y en los alrededores del Palacio del Elíseo, sede de la presidencia francesa.

“No nos dejaremos intimidar”, aseguró el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien acusa al partido de izquierda radical La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon —muy popular entre los jóvenes—, de estar detrás de las protestas.