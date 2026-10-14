Advierten que el museo más visitado del mundo tendría que cerrar sus puertas si no se implementa un plan de renovación

El Louvre tendrá que “cerrar sus puertas al público” si no se lleva a cabo un gran plan de renovación y modernización, alertó este miércoles 14 de octubre su presidente, Christophe Leribault, un año después del espectacular robo en el museo más visitado del mundo.

“Sea cual sea el futuro gobierno [tras las elecciones presidenciales en Francia en 2027], tendrá que tener presente que, si el Louvre no se repara, adapta y transforma, perderá categoría muy rápidamente y, a la larga, deberá cerrar sus puertas al público”, dijo el responsable al diario francés Le Figaro.

El robo del 19 de octubre de 2025, en el que un grupo de hombres sustrajo en apenas ocho minutos a plena luz del día varias joyas de la Corona por un valor de más de 100 millones de dólares, acaparó las portadas de la prensa internacional y dejó atónito al mundo.

El incidente puso en evidencia los fallos de seguridad de la pinacoteca, que el año pasado recibió cerca de nueve millones de visitantes, la gran mayoría extranjeros.

El hotel colombiano que se metió entre los cinco mejores de Suramérica en 2026

Leribault aseguró a AFP que el ambicioso plan de renovación para el museo, llamado “Louvre-Nuevo Renacimiento” y presentado por el presidente Emmanuel Macron a inicios de 2025, representaba “la única vía si queremos garantizar el futuro” de la pinacoteca y su seguridad.

Se estima que el Museo del Louvre tiene unas 350,000 piezas. Foto: Getty Images

“Necesitamos un gran plan [para el] Louvre. Las operaciones indispensables para asegurar el museo requieren obras en el edificio histórico y en las infraestructuras. No hay una solución superficial, fácil y milagrosa”, explicó Leribault, nombrado en febrero.

En su entrevista con Le Figaro, Leribault dijo que este gran proyecto, estimado en mil millones de euros y que contempla la renovación del edificio y la construcción de una nueva entrada, se desarrollaría “a lo largo de 12 a 15 años” y podría implicar un aumento del precio de la entrada.

Este es el único hotel colombiano entre los 50 mejores de lujo a nivel mundial, según Robb Report

Tras el espectacular robo de octubre, en el que los ladrones accedieron al edificio con una grúa, las joyas sustraídas siguen sin aparecer, pese a la exhaustiva búsqueda de los investigadores franceses y los intercambios con la policía de Bélgica, Italia y otros países. Cuatro sospechosos fueron detenidos.

A este robo de película le siguieron otros incidentes en la pinacoteca, como varias huelgas sucesivas del personal y una avalancha de averías (fugas de agua, fraudes en la venta de billetes…), que sumieron al museo en una crisis sin precedentes.

*Con información de AFP.