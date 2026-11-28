Colombia cuenta con destinos que, además de sus atractivos naturales, arquitectónicos e históricos, despiertan curiosidad por las historias de apariciones, leyendas y fenómenos inexplicables.

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Desde construcciones antiguas hasta pueblos que conservan relatos sobre personajes misteriosos, hay lugares que permiten combinar turismo, historia y suspenso.

Aunque la mayoría de las historias hacen parte de relatos de los habitantes de los mismos territorios y no hay evidencia de los fenómenos paranormales, estos continuan despertando interés entre los locales y turistas.

1. El Hotel del Salto del Tequendama

A pocos kilómetros de Bogotá se encuentra uno de los lugares que más despierta curiosidad entre los amantes a las historias paranormales. Se trata del antiguo Hotel del Salto, una construcción ubicada frente al Salto del Tequendama, en el municipio de San Antonio del Tequendama.

El edificio, que durante décadas funcionó como hotel, está rodeado de relatos relacionados con apariciones, sonidos extraños y presencias que supuestamente han sido percibidas por quienes visitaron el lugar.

Actualmente, en el lugar se ubica el Museo de Biodiversidad y Cultura del Tequendama, en donde se ofrece un recorrido que permite conocer aspectos relacionados con la historia, el patrimonio y la riqueza natural de la zona.

2. El Cementerio Central de Bogotá

En el centro de Bogotá existe otro escenario que reúne historias de personajes históricos, leyendas urbanas y relatos sobre fenómenos inexplicables. El Cementerio Central, considerado uno de los camposantos más importantes del país, es reconocido por sus mausoleos, esculturas y tumbas de figuras destacadas de la historia nacional.

Alrededor de este lugar circulan relatos sobre apariciones, visitantes nocturnos y figuras que supuestamente recorren sus pasillos. Algunas de las historias están relacionadas con personajes cuyas tumbas reciben visitas de personas que buscan favores, protección o cumplir promesas.

3. El antiguo manicomio de Sibaté

En el municipio de Sibaté, Cundinamarca, se encuentra una antigua construcción que durante el siglo XX funcionó como hospital psiquiátrico. Inaugurado en 1916, el establecimiento es recordado por su historia y por los relatos que han surgido alrededor de sus instalaciones, algunos de ellos relacionados con supuestos fenómenos paranormales.

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Con el paso de los años, el lugar se convirtió en tema de conversación entre quienes sienten interés por las historias de misterio y los escenarios asociados con leyendas de terror.

Es importante tener en cuenta que el ingreso al antiguo manicomio no está autorizado al público. Por esta razón, no debe intentarse entrar a sus instalaciones ni acceder a sus terrenos.

Quienes deseen conocer la construcción deben observarla únicamente desde la distancia, respetando las restricciones de acceso y las condiciones de seguridad del lugar.