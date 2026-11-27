Cuando se habla de turismo cafetero en Colombia, es común pensar en los paisajes del Eje Cafetero. Sin embargo, Cundinamarca también cuenta con municipios donde el cultivo del grano tiene un papel importante.

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Uno de ellos es Quipile, ubicado en la provincia del Tequendama, donde las montañas y las fincas rurales hacen parte de un paisaje marcado por la producción de café.

El municipio se encuentra a aproximadamente 90 kilómetros de Bogotá, un trayecto que puede tomar cerca de dos horas y media en carro. Su entorno rural y el ritmo tranquilo de sus pobladores lo convierten en una alternativa para quienes buscan conocer otros destinos del departamento y acercarse a las tradiciones campesinas.

El café es uno de los cultivos representativos de la economía local, pues 24 de las 34 veredas del municipio mantienen una producción constante de este grano, una actividad que involucra a numerosas familias y que se ha transmitido entre generaciones.

Parte de su reconocimiento está relacionado con los procesos de producción que conservan algunos caficultores. La recolección manual, el secado al sol y la tostión en pequeños lotes hacen parte de los métodos utilizados para trabajar el grano.

Estas prácticas permiten obtener cafés con características particulares de aroma y sabor. Además, la producción local ha conseguido destacarse en concursos regionales y nacionales, lo que ha contribuido a darle visibilidad al trabajo de los productores.

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¿Qué hacer en Quipile?

Una de las actividades que permite conocer mejor la tradición del municipio es visitar las fincas cafeteras. Algunas familias reciben viajeros interesados en aprender sobre las diferentes etapas de producción, desde la recolección hasta la preparación de la bebida.

También es posible caminar por los alrededores de los cafetales y observar los paisajes rurales que caracterizan esta zona de Cundinamarca.

Otra alternativa es conocer el trabajo de los productores y adquirir café elaborado en el municipio. De esta manera, los visitantes pueden acercarse a una actividad que tiene importancia tanto económica como cultural para sus habitantes.