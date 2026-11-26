Suramérica cuenta con una gran diversidad de destinos de playa, gracias a su extensa costa sobre el océano Pacífico, el Atlántico y el mar Caribe, consolidándose como una región ideal para recorrer y visitar.

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Esta variedad permite que los viajeros encuentren lugares para todos los gustos: desde playas de arena blanca y aguas cálidas hasta costas de fuertes oleajes, bahías tranquilas, islas tropicales y lindos paisajes.

Además de sus atractivos naturales, muchos de estos destinos ofrecen una riqueza cultural y gastronómica que enriquece la experiencia de los turistas.

Precisamente, eso pasa con Río de Janeiro, que tiene una amplia oferta para quienes deciden visitarlo.

Esta ciudad destacó recientemente en la edición número 33 de los World Travel Awards (WTA), reconocidos internacionalmente como los ‘Óscar del turismo’, en los que obtuvo la distinción como mejor destino de playa y mejor destino de turismo deportivo de Sudamérica.

Las playas de Copacabana son de las más apetecidas en Río de Janeiro. Foto: AFP

Es una ciudad que brinda una combinación de atractivos naturales, diversidad de playas, infraestructura turística y oferta de experiencias para distintos tipos de viajeros.

Encantos de Río de Janeiro

Este lugar enamora con sus encantos para los viajeros y sus playas juegan un papel protagónico en esa oferta. Por ejemplo, está Copacabana, con cerca de cuatro kilómetros de extensión, que destaca por su animado paseo marítimo, restaurantes y espacios para practicar deportes; mientras que Ipanema conquista con sus paisajes, ambiente cosmopolita y cercanía al mirador de Arpoador, famoso por sus atardeceres.

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Para quienes buscan actividades deportivas y contacto con la naturaleza, Río ofrece múltiples alternativas. Una de ellas es el Parque Nacional de Tijuca, que cuenta con senderos, cascadas y miradores rodeados de vegetación tropical, mientras que sus playas y espacios al aire libre permiten practicar surf, ciclismo, voleibol y otras actividades recreativas.

También se destaca el estadio Maracaná, un lugar emblemático para los aficionados al fútbol por su historia y los grandes encuentros que ha albergado.

El Cristo Redentor es uno de los grandes atractivos de Río de Janeiro. Foto: Getty Images

En la lista se encuentra el Cristo Redentor, ubicado en la cima del cerro Corcovado, a 709 metros sobre el nivel del mar. Esta imponente escultura es uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad y ofrece vistas panorámicas de sus playas, montañas y paisajes urbanos. Otro lugar imperdible es el Pan de Azúcar, al que los viajeros pueden llegar en teleférico para contemplar la bahía de Guanabara y la costa carioca.

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La experiencia en este reconocido destino se completa con atractivos culturales como la Escalera de Selarón, una colorida obra decorada con mosaicos y azulejos de diferentes partes del mundo, y con la variada oferta gastronómica y de entretenimiento de la ciudad. Sus restaurantes, bares, música y animada vida nocturna permiten descubrir otra faceta de Río, que combina tradición, cultura y diversión junto al mar.