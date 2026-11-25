Durante diciembre, Medellín se suma a las actividades que marcan el inicio de la temporada navideña. Entre los eventos programados para este mes se encuentra la tradicional Caravana de Navidad de Coca-Cola, un recorrido que llevará vehículos iluminados y elementos alusivos a esta celebración por diferentes sectores de la ciudad y municipios cercanos.

Así será el recorrido completo de la caravana de Coca-Cola en Bogotá: estos son los sectores que visitará

La actividad está prevista para el 9 de diciembre de 2026, a partir de las 6:00 de la tarde, y contempla un recorrido por algunas de las principales avenidas y puntos emblemáticos del área metropolitana del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información divulgada por los organizadores, la caravana llegará a lugares como el Éxito de Envigado, Los Puentes, El Poblado y Plaza Mayor. Estos sectores harán parte del trayecto previsto para esta edición, que busca acercar la celebración navideña a residentes y visitantes.

Sin embargo, todavía hay detalles de la ruta que no han sido confirmados. La organización informó que tres días antes del evento dará a conocer los puntos oficiales de inicio y finalización del recorrido. Esta información permitirá que las personas interesadas puedan identificar los lugares desde donde podrán acompañar el paso de la caravana.

¿A qué hora comienza la caravana de Navidad en Medellín?

El inicio de la actividad está programado para las 6:00 de la tarde del miércoles 9 de diciembre. Por tratarse de un recorrido que atravesará diferentes sectores, el paso de los vehículos no será necesariamente simultáneo en todos los puntos anunciados.

La caravana de Coca-Cola es gratis, pero deberá pagar por el show especial de Navidad: este es el precio

Por esta razón, quienes tengan previsto asistir deberán estar atentos a la publicación de los horarios y las ubicaciones específicas que entregue la organización.

¿Qué se debe tener en cuenta para asistir?

Quienes quieran disfrutar de la actividad pueden tener presentes algunas recomendaciones para organizar su visita: