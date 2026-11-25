Boyacá se ha consolidado como un destino ideal para visitar por la diversidad de experiencias que ofrece a sus viajeros: reúne pueblos coloniales llenos de historia, paisajes de montaña, páramos, lagunas, rutas naturales y una gastronomía que conserva los sabores de la tradición campesina.

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Tiene 123 municipios y uno de los que llama la atención es Chiscas, que sobresale por la diversidad de sus paisajes, su riqueza ambiental y sus tradiciones culturales. Una de sus principales particularidades es la variedad de pisos térmicos, pues su territorio se extiende desde los 1.600 hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar.

Esta diversidad geográfica permite encontrar una amplia producción agrícola, con cultivos de fríjol, naranja, cebolla, tomate, trigo, maíz, habas y papa, siendo la chirimoya uno de esos productos auténticos y que tiene gran relevancia en este lugar.

A este pueblo lo apodan la ‘capital de la chirimoya’, precisamente por su relevancia en su economía. Se dice que las condiciones climáticas y de suelo de algunas zonas del municipio son propicias para su desarrollo y calidad.

Chiscas es uno de los destinos para visitar en Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Destino de gran riqueza natural

La riqueza natural de este territorio es uno de los motivos para conocerlo. Los ecosistemas del municipio albergan una importante diversidad de fauna y flora, entre la que sobresalen poblaciones de venados de cola blanca y la presencia del cóndor de los Andes, que suele sobrevolar las zonas de páramo.

Estas condiciones convierten a Chiscas en un territorio con potencial para el turismo de naturaleza, el senderismo y las actividades de aventura. A ello se suma la elaboración de artesanías con lana de oveja, una tradición local que da origen a prendas coloridas y confeccionadas de manera artesanal, comercializadas en mercados regionales y nacionales, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

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Este destino cuenta con dos importantes sistemas hidrográficos: la cuenca del río Arauca, de la que hace parte el río Orozco, y la del río Chicamocha, alimentada por los ríos Pajarito y Chiscano. La conservación de estos recursos y de los ecosistemas que los rodean ha impulsado iniciativas para promover el cuidado del patrimonio natural.

Lagunas Las Orozcas, en Chiscas, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Una de ellas es el Parque Temático de Chiscas, ubicado en el área urbana, donde los visitantes pueden conocer las características de los tres ambientes presentes en el territorio: páramo, bosque andino y bosque seco. El lugar cuenta con senderos y espacios de aprendizaje orientados a la educación y protección ambiental.

La oferta de atractivos también incluye escenarios de montaña y cuerpos de agua de gran belleza. Entre los lugares que se pueden visitar están el poblado colonial de Las Mercedes, la montaña de Duartes, el páramo de Chacarita, El Chuscal, Pantano Hondo, la Sierra de las Nievecitas, el Alto de Siachoque y las lagunas de Las Orozcas, situadas en jurisdicción del Parque Nacional Natural El Cocuy.

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Otra experiencia consiste en visitar fincas de sectores como La Fragua, El Limón, Tachirín y Puente Chiquito. Allí es posible conocer el proceso tradicional de molienda de caña de azúcar, probar el guarapo recién preparado y acompañar la experiencia con una taza de café producido en la región. Estas actividades permiten descubrir las costumbres rurales y la relación de sus habitantes con el campo.