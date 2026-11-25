Boyacá es uno de los destinos de Colombia más reconocidos durante la Navidad gracias a sus tradicionales alumbrados, que cada año transforman parques, plazas, calles y municipios en escenarios llenos de luz, color y creatividad.

El pueblo de Boyacá que se convirtió en referente de la Navidad por su tradicional alumbrado que atrae a miles de visitantes

Esta tradición combina el espíritu navideño con la identidad cultural de la región, las expresiones artísticas y el trabajo de las comunidades, convirtiendo los recorridos nocturnos en un atractivo turístico que convoca a miles de visitantes y dinamiza la economía local.

Este año, el primer destino en encender su alumbrado será Sogamoso, que tendrá más de un millón de luces LED de bajo consumo, 500 figuras decorativas e interactivas y siete kilómetros de manguera luminosa, según información de la Alcaldía. A esto se sumarán atracciones mecánicas y diferentes elementos ornamentales que convertirán el lugar en un escenario pensado para caminar, disfrutar en familia y tomar fotografías.

El renovado parque lineal del río Monquirá será el escenario de una experiencia llena de luz, color, fantasía y espacios para compartir en familia en Sogamoso. Foto: Alcaldía de Sogamoso/API.

El escenario elegido para la inauguración del alumbrado será el renovado parque lineal del río Monquirá, un espacio que abrirá sus puertas como punto de encuentro para residentes y visitantes, con una propuesta que combinará iluminación, entretenimiento y actividades culturales.

La programación incluirá presentaciones de la Banda Sinfónica de Sogamoso, integrada por jóvenes artistas, así como muestras de danza a cargo de diferentes agrupaciones y procesos culturales del municipio.

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La agenda navideña tendrá otro momento destacado el sábado 12 de diciembre, fecha en la que se realizará el Gran Concierto de Navidad para las Familias Sogamoseñas. Este encuentro reunirá a artistas y talentos locales en una jornada musical que busca exaltar las tradiciones, el folclor y el ambiente festivo propio de esta época del año.

El río Monquirá, protagonista de la transformación

Más allá de la decoración navideña, la apertura del alumbrado representa una nueva etapa para el parque lineal del río Monquirá, un proyecto de recuperación urbana con el que la Alcaldía busca devolverle protagonismo a este afluente y mejorar las condiciones de uno de los sectores de la ciudad.

Más de 500 figuaras decorativas hacen parte del alumbrado de Sogamoso en 2026. Foto: Alcaldía de Sogamoso/API.

La intervención contempla la adecuación de espacios públicos, zonas para caminar y andenes que facilitan el tránsito de los ciudadanos y promueven el disfrute del entorno.

Durante la temporada de fin de año, los senderos y zonas iluminadas del parque se convertirán en un escenario para compartir, recorrer y disfrutar de actividades al aire libre. La propuesta busca que tanto los habitantes de Sogamoso como quienes lleguen desde otros municipios encuentren un lugar para reunirse y vivir las celebraciones de fin de año.

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La invitación de la Administración Municipal está dirigida a los viajeros para que visiten la llamada Ciudad del Sol y conozcan este nuevo atractivo que se engalana con el alumbrado y se consolida como espacio de encuentro y bienestar.