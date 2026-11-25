Con la llegada de diciembre y el inicio de la temporada de vacaciones, noviembre se convierte en uno de los meses en los que los viajeros buscan anticipar la compra de tiquetes aéreos, especialmente por las promociones de Black Friday.

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Varias compañías del sector han anunciado descuentos para quienes planean desplazamientos durante las festividades de fin de año o los primeros meses de 2027.

Una de estas es JetSmart, la cual anunció su campaña Black SMART, con descuentos de hasta el 70 % en vuelos nacionales y del 18 % en rutas internacionales. La promoción estará vigente entre el 24 y el 30 de noviembre y contempla tiquetes desde $45.600 por trayecto en Colombia y desde $533.000 para destinos internacionales, con tasas e impuestos incluidos.

Entre las rutas nacionales incluidas se encuentran Medellín-Barranquilla, desde $45.600, y Medellín-Cali, desde $62.500.

En el caso de los vuelos internacionales, hay trayectos como Cali-Antofagasta, desde $533.000; Medellín-Lima, desde $547.900; y Cartagena-Lima, desde $574.300. También se contemplan conexiones hacia Santiago de Chile y Buenos Aires desde $636.248.

Las fechas de viaje varían según el destino. Para vuelos nacionales, los tiquetes podrán utilizarse entre el 10 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, mientras que las rutas internacionales estarán disponibles para viajar entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.

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La campaña también contempla ofertas adicionales por tiempo limitado, denominadas ‘Flash Promos’, que serán anunciadas a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Los viajeros también podrán acumular millas mediante el programa AAdvantage, con montos que oscilan entre 1.200 y 5.000 millas, dependiendo de la ruta.

Las compras para vuelos nacionales estarán habilitadas hasta el 30 de noviembre a las 8:00 a. m., al igual que las internacionales. La aerolínea opera actualmente 21 rutas nacionales hacia 11 destinos colombianos y cinco rutas internacionales hacia Suramérica y el Caribe.