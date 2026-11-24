El Black Friday y el Cyber Monday, que se realizarán el 27 y el 30 de noviembre, respectivamente, llegan con expectativas de crecimiento para el comercio electrónico en Colombia. Sin embargo, además de los descuentos y las estrategias para atraer compradores, los comercios enfrentan otro desafío: evitar que los consumidores abandonen sus compras justo antes de pagar.

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Según Credibanco, durante las jornadas comerciales de 2025 se realizaron pagos electrónicos por más de $2,6 billones, mediante 15,8 millones de operaciones. Esto representó aumentos del 17 y un 20 %, respectivamente, frente al año anterior.

Si se mantiene ese comportamiento, el valor de las compras podría acercarse a los $3,04 billones en 2026 y el número de pagos a los 19 millones. Se trata de una proyección basada en el crecimiento registrado el año pasado.

El comercio digital también muestra avances. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), entre abril y junio de este año se registraron 223,87 millones de transacciones por internet, un aumento del 31,1 % frente al mismo periodo de 2025. Las ventas alcanzaron $41,81 billones, con un crecimiento del 20,5 %.

Según Credibanco, durante las jornadas comerciales de 2025 se realizaron pagos electrónicos por más de $2,6 billones. Foto: Getty Images

No obstante, parte de esas oportunidades puede perderse durante el proceso de pago. Según un análisis de la fintech DRUO, cerca del 74 % de los carritos de compra en línea son abandonados antes de completar la transacción, de acuerdo con estimaciones de la CCCE.

La compañía calcula que, si se mantiene la participación de las compras por internet observada en las jornadas de 2025, estas podrían representar alrededor de $912.600 millones durante las dos fechas comerciales de noviembre.

Cinco errores que pueden costar ventas

Simón Pinilla, cofundador de DRUO, identificó cinco fallas frecuentes que pueden llevar a los comercios a perder compradores: exigir demasiados pasos para pagar, no ofrecer suficientes medios de pago, no informar claramente el valor que se cobrará, no brindar alternativas cuando una transacción falla y no confirmar oportunamente si el pago fue exitoso.

Pinilla advierte que los formularios innecesarios, la falta de opciones como billeteras digitales o transferencias bancarias y los mensajes de error sin soluciones pueden generar desconfianza y hacer que el consumidor desista.

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Una investigación de Baymard Institute, citada en el análisis, encontró que el 17 % de los compradores estadounidenses consultados abandonó una compra por un proceso largo o complicado y el 9 %, por falta de alternativas de pago.

“El objetivo es que pagar sea tan sencillo como elegir un producto. Los comercios invierten grandes esfuerzos en atraer clientes, pero también deben asegurarse de que puedan completar sus compras de manera rápida y segura. Cada paso que eliminamos del proceso de pago es una oportunidad para convertir más ventas”, concluyó Pinilla.