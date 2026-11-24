Una hora de inactividad tecnológica puede costarle a una empresa cerca de US$336.000, según estimaciones de Gartner, que calculan en US$5.600 el costo de cada minuto sin operación. Este riesgo cobra especial relevancia para las empresas y los operadores de internet del Eje Cafetero, la Costa Caribe y Cúcuta, regiones que enfrentan retos por las condiciones geográficas, las limitaciones de infraestructura y las dificultades para ampliar la cobertura en algunas zonas rurales y urbanas.

La proximidad de la temporada decembrina aumenta la importancia de contar con conexiones estables. Las interrupciones pueden traducirse en ventas no concretadas, empleados sin acceso a sus herramientas de trabajo, dificultades en la atención al cliente y retrasos en procesos que dependen de plataformas digitales.

En este contexto, Carlos Jerez, jefe de Planta Externa de Gtd Colombia, explica que la fibra óptica dedicada es una alternativa para atender las necesidades de conectividad empresarial.

“La fibra óptica dedicada permite que las empresas cuenten con una capacidad de conexión exclusiva, con velocidades simétricas y una transmisión de datos de baja latencia. Esto se traduce en mayor agilidad para acceder a aplicaciones, intercambiar grandes volúmenes de información y mantener comunicadas sus operaciones. Además, al integrar tecnologías como SD-WAN y enlaces de respaldo satelital, es posible disponer de rutas alternas ante una falla y reducir el riesgo de interrupciones. Para los grandes operadores, esta infraestructura también permite contar con canales privados y capacidad de transporte para fortalecer sus redes y atender mayores demandas de tráfico”, afirma.

La conectividad también incide en actividades portuarias, logísticas, comerciales y de servicio, donde las demoras en el intercambio de información o las fallas en las llamadas por internet pueden afectar la operación.

Para responder a estas necesidades, Gtd Colombia ofrece conexiones con latencia metropolitana inferior a 10 milisegundos y pérdida de paquetes menor al 0,1 %. La compañía también integra tecnología SD-WAN con conectividad satelital de Starlink Empresas, para administrar rutas alternas cuando se interrumpe la conexión terrestre.

Estas necesidades también corresponden a los proveedores de internet, que deben gestionar la congestión en horarios de alta demanda y disponer de capacidad suficiente para transportar datos. El reto aumenta durante diciembre, cuando las compras, las transacciones y la actividad digital exigen redes estables y con capacidad de respuesta.