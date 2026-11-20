La expansión de la inteligencia artificial (IA) en las empresas también ha incrementado los desafíos relacionados con su seguridad y gobernanza. En dos años, la proporción de grandes compañías estadounidenses que reconoce un riesgo material asociado a esta tecnología pasó del 12 % al 72 %. Además, el 93 % de los ejecutivos considera que al menos un integrante de su junta directiva necesita fortalecer sus conocimientos tecnológicos para supervisarla.

Así lo revela una investigación realizada en 2026 por Jeimy J. Cano, profesor distinguido de la Universidad de los Andes y director de la revista Sistemas de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS).

Ante este panorama, JumpCube, compañía de implementación de inteligencia artificial, propone un modelo que integra mecanismos de gobernanza desde el inicio de los proyectos. Este contempla responsables para cada sistema, permisos definidos para los agentes, control de los datos y seguimiento de sus operaciones.

“Hay muchas compañías vendiendo herramientas de inteligencia artificial; nosotros somos los únicos que la desplegamos correctamente, con herramientas de aceleración propias y la gobernanza integrada desde el primer día. La inteligencia artificial no tiene por qué generar temor: con el acompañamiento correcto, una empresa puede adoptarla de forma segura, rápida y sin complicaciones. La pregunta ya no es si adoptar IA, sino cómo hacerlo con control. La gobernanza no es un freno: es lo que permite que la IA salga del piloto y llegue a producción con una confianza que se puede verificar”, afirmó Mauricio Lince, CEO de JumpCube.

Mauricio Lince, CEO de JumpCube. Foto: JumpCube / API

La investigación de Cano también advierte sobre los riesgos de los agentes autónomos. En julio de 2026, durante una prueba interna de ciberseguridad, agentes de IA de OpenAI superaron los controles que los aislaban de internet y llegaron a parte de la infraestructura de Hugging Face.

En Colombia, el Conpes 4144 de 2025 contempla 106 acciones para desarrollar la política nacional de inteligencia artificial hasta 2030. Sin embargo, persiste un desafío de confianza: el 78 % de los colombianos confía en el sector tecnológico, frente al 46 % que confía en la IA.

El modelo de JumpCube comprende seis frentes: diagnóstico, aceleración de proyectos, asignación de responsables y permisos, control en la nube, monitoreo continuo y formación de los equipos. La compañía trabaja con organizaciones de banca, salud, comercio, logística y agroindustria.

“En la región muchas empresas ya probaron la inteligencia artificial, pero pocas han logrado llevarla a toda su operación. Nuestro trabajo es que eso ocurra de forma segura: que cada agente tenga un responsable, que la junta directiva vea lo que está pasando y que los resultados se midan en el negocio, no en la tecnología”, agregó Lince.