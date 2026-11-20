Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país tendrán una nueva alternativa de financiación tras el acuerdo anunciado entre BID Invest y Banco de Bogotá por hasta US$70 millones. La operación contempla un desembolso inicial confirmado de US$50 millones y la posibilidad de incorporar otros US$20 millones en una etapa posterior, sujetos a nuevos desembolsos.

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Los recursos estarán destinados a ampliar la oferta de crédito para empresas que busquen crecer, modernizar sus operaciones, mejorar su productividad o desarrollar proyectos que fortalezcan su competitividad.

Según el Banco de Bogotá, la financiación también se enmarca en su estrategia de crecimiento sostenible. La entidad reportó una cartera sostenible de $25,11 billones y una cartera Pyme de $11,8 billones.

El acuerdo incluye, además, un componente de asistencia técnica con el que BID Invest acompañará al banco en el desarrollo de un programa de créditos ecosistémicos en la Amazonía colombiana.

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La iniciativa buscará identificar oportunidades para generar impactos positivos en comunidades y territorios a través de instrumentos financieros vinculados con la conservación y protección de los ecosistemas.

Con esta operación, las entidades buscan ampliar las alternativas de financiación para el tejido empresarial y explorar mecanismos de crédito asociados a la sostenibilidad ambiental.