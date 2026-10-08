La millonaria inversión que recibirá Colombia para proteger la Amazonía y combatir la deforestación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible confirmó un respaldo internacional de 20 millones de euros, equivalentes a unos US$22,4 millones, que serán destinados a fortalecer las acciones contra la deforestación, proteger los bosques amazónicos e impulsar la Agenda ABC, enfocada en agua, biodiversidad y comunidades.

Dos iniciativas colombianas quedaron entre los finalistas a un premio internacional de sostenibilidad

Parte de estos recursos financiará la tercera fase del programa REM Visión Amazonía, que busca conservar los bosques y promover modelos productivos sostenibles. La iniciativa contempla el trabajo conjunto con comunidades indígenas y campesinas, autoridades y entidades territoriales para avanzar en la protección de la Amazonía.

La nueva fase del programa REM Visión Amazonía tendrá una duración de cinco años, a partir de septiembre de 2027, y estará enfocada en reducir las emisiones asociadas con la deforestación y la degradación de los bosques. Además, el Ministerio de Ambiente señaló que el avance hacia REM II representa “un resultado concreto de la gestión internacional” y “un paso adelante en la implementación de la Agenda ABC en la Amazonía”.

El ministro @fabio_arjona y la @OPIAC_Amazonia acordaron una agenda de trabajo para fortalecer los territorios indígenas de la Amazonía colombiana, avanzar en mecanismos que reconozcan sus servicios ecosistémicos y generar nuevas oportunidades para las comunidades. Agua, Biodiversidad y Comunidades se encuentran en la Amazonía. Una agenda para llevar más acciones al territorio y seguir trabajando junto a los pueblos indígenas en su conservación. #ElABCdelAmbiente — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) October 7, 2026

Por su parte, el ministro Fabio Arjona destacó que Colombia cuenta con la capacidad de proteger sus bosques, generar resultados y fortalecer la confianza internacional. En ese sentido, señaló que la apuesta del Gobierno busca frenar la deforestación y conservar los ecosistemas, al tiempo que se generan oportunidades económicas sostenibles para las comunidades que habitan la región.

Además, en esta nueva fase, el Ministerio de Ambiente mantendrá como prioridad la reducción de emisiones y fortalecerá los proyectos destinados a proteger la Amazonía, con el objetivo de ampliar las oportunidades para las comunidades. La apuesta de la cartera es impulsar una economía basada en la biodiversidad que genere ingresos y contribuya a mejorar las condiciones de vida de quienes habitan el territorio.

#AEstaHora | El ministro @fabio_arjona se reúne con el presidente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (@OPIAC_Amazonia) para tratar los diferentes temas en torno a la conservación de sus territorios y la agenda que tendrán en conjunto los pueblos indígenas con el Gobierno Nacional. — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) October 7, 2026

“La continuidad y el trabajo a largo plazo son fundamentales para construir resultados sólidos y duraderos. Muchas cosas no se logran de un día para otro; requieren tiempo y permanencia y por eso seguiremos apoyando a Colombia con un programa que ha mostrado resultados y que necesita continuidad”, señaló Katharina Anschütz, gerente de cartera senior de KfW y líder de la misión internacional de monitoreo y seguimiento a REM II.