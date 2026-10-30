Corte Constitucional reconoce al río Ranchería, en La Guajira, como sujeto de derechos

El río Ranchería, su cuenca y sus afluentes fueron reconocidos por la Sala Plena de la Corte Constitucional como una entidad viva sujeta de derechos para su conservación, restauración y mantenimiento.

Con ponencia del magistrado Héctor Caravajal y bajo la presidencia de Paola Meneses, la Corte rechazó dos cargos de inconstitucionalidad plasmados en una demanda, relacionados con el procedimiento legislativo y la consulta previa detrás de la ley que reconoció a ese importante afluente en La Guajira como sujeto de derechos.

Los accionantes alegaron en ese recurso que la Plenaria de la Cámara de Representantes habría incurrido en un vicio de trámite sobre esa norma, al acoger el texto aprobado por el Senado mediante proposición extraordinaria, omitiendo el debate sobre el texto que emitió la Comisión Quinta de la Cámara.

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Sin embargo, la Corte consideró que la plenaria de la Cámara estuvo facultada para acoger el texto del Senado, verificó que el documento era conocido por los representantes y existió la oportunidad de deliberar la consecutividad del trámite.

Frente al alcance de una consulta previa, el fallo detalló que la declaratoria del río como sujeto de derecho no altera los derechos territoriales, la autonomía ni las estructuras de gobierno de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que habitan en el departamento de La Guajira.

La ley fue aprobada por la Corte Constitucional con un respaldo de 8 votos, pero generó aclaraciones de voto de los magistrados Carlos Camargo, Lina María Escobar, Paola Meneses, presidente del alto tribunal y Jorge Enrique Ibáñez Najar.

Ibáñez Najar consideró, a su juicio, que existieron deficiencias en el debate parlamentario y explicó que la norma sí producía afectación sobre el territorio ancestral, requiriendo una consulta previa. Sin embargo, respaldó la exequibilidad de la norma.

El magistrado Héctor Carvajal fue el ponente de esta decisión. Foto: COLPRENSA ©

Por su parte, Camargo aclaró que la ley es exequible, pero su ejecución exigiría medidas concretas para una consulta previa rigurosa y reiteró la posibilidad de una ley que busque regular este tipo de mecanismos.

Con la vigencia de la declaratoria sobre el río Ranchería como sujeto de derechos, se busca garantizar el acceso al agua, la justicia ambiental en el departamento y reconocer los ecosistemas como entidades con derechos propios.