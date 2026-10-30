Mujer fue quemada con químico en Medellín: su pareja habría intentado simular un robo

Una mujer de 26 años permanece en estado crítico después de ser atacada con una sustancia química mientras se movilizaba en un taxi con su pareja sentimental en Medellín.

El hombre, quien inicialmente aseguró que ambos habían sido víctimas de un intento de hurto, terminó capturado luego de que cambiara su versión durante los interrogatorios de las autoridades.

La agresión ocurrió hacia las 12:08 de la madrugada del jueves, 29 de octubre, en la carrera 62, sobre la autopista Sur con calle 77, cerca de la Terminal del Norte y del puente del Mico. La víctima sufrió quemaduras en el rostro, el pecho y otras partes del cuerpo.

Después del ataque, el conductor trasladó a la mujer hasta el Hospital San Vicente Fundación. Allí, según los reportes conocidos, dijo que habitantes de calle los habían intentado robar y que, durante el supuesto asalto, les habían lanzado una sustancia química.

Imagen de referencia de mujer hospitalizada. Foto: Getty Images

Sin embargo, la versión comenzó a cambiar cuando agentes de la Policía interrogaron al hombre y encontraron inconsistencias en su relato. Durante las preguntas habría reconocido que él mismo atacó a su compañera sentimental. Por esta razón fue capturado y quedó a disposición de las autoridades.

El señalado agresor, de 29 años, también presentó quemaduras leves en el rostro y las extremidades, por lo que recibió atención médica.

La mujer permanece en estado crítico

La situación de la víctima es especialmente delicada. La mujer tuvo que ser intubada y permanece en una cama de la unidad de cuidados intensivos (UCI), debido a las lesiones que sufrió en el rostro y el pecho, y a las afectaciones respiratorias.

Por ahora, no se ha establecido qué sustancia fue utilizada. El Cuerpo de Bomberos de Medellín apoyó la inspección del taxi para recoger residuos del químico y permitir que los investigadores determinen si se trató de ácido u otro agente.

La joven se encuentra en estado crítico. Foto: Getty Images

111 ataques con químicos en Antioquia

El caso vuelve a poner sobre la mesa la dimensión de las agresiones con sustancias químicas en el departamento. Un estudio del docente investigador Julián Uribe Gómez, elaborado con cifras de la Policía Nacional, documentó 111 casos en Antioquia durante el periodo analizado, de los cuales 32 ocurrieron en Medellín.

Según el investigador, Antioquia ocupa el tercer lugar nacional en este tipo de agresiones, detrás de Bolívar, con 307 casos, y Bogotá, con 198. El estudio también registra una reducción en los últimos años: después de los 51 casos reportados en 2019, la cifra bajó a 22 en 2020 y 26 en 2021. Entre 2022 y 2024 se contabilizaron dos casos por año, mientras que en 2025 hubo seis.

Medellín concentra la mayor cantidad de registros del departamento, seguida por Itagüí, con 10, y Rionegro, con ocho. El Valle de Aburrá reúne 53 de los casos.

Aunque las cifras muestran una disminución, el investigador advierte que esta debe analizarse con cuidado, pues también podría estar relacionada con cambios en la manera en que las autoridades registran estos hechos.