Mujer lanzó un químico a una vigilante que no la dejó colar en Transmilenio en Soacha. Fue capturada

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para determinar la gravedad de las lesiones. TransMilenio rechazó la agresión.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:25 p. m.
El ataque ocurrió en la estación de TransMilenio de San Mateo, Soacha.
El ataque ocurrió en la estación de TransMilenio de San Mateo, Soacha. Foto: A.P.I.

Un aberrante caso ocurrió en una estación de TransMilenio. Una mujer que, tras intentar colarse en San Mateo, Soacha, se enfrentó a una vigilante que impidió su paso por los torniquetes. En respuesta, la mujer atacó a la funcionaria con un agente químico.

Los otros usuarios del sistema avisaron a la Policía, que logró la captura de la mujer. Trató de escapar, pero por fortuna terminó en manos de la autoridad luego de convertirse en delincuente de gran peligrosidad.

Revendedores de pasajes de TransMilenio fueron trasladados a centros de protección.
TransMilenio rechazó el ataque a la funcionaria. Foto: Redes sociales:@InesBetancur1/ÚltimaHoraCol/Montaje:Semana

“Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad, y hacemos un llamado respetuoso pero contundente a la ciudadanía para evitar este tipo de comportamientos que afectan la convivencia y la integridad de quienes hacen parte del sistema”, dijo Transmilenio luego de confirmar el ataque.

La evidencia y los elementos materiales probatorios en contra de la mujer eran suficientes con los videos de seguridad y las declaraciones de las personas que estaban en el mismo sitio y que presenciaron cómo atacó a la vigilante con un químico que lanzó a su rostro únicamente porque le impidieron atravesar los torniquetes sin pagar el pasaje de Transmilenio.

La mujer fue presentada ante la Fiscalía que, de manera inmediata, procedió a la judicialización, la llevó ante los jueces de control de garantías e insistió en que representa un peligro para la sociedad. Atacó a una vigilante que estaba uniformada solo para evitar el pago del pasaje de TransMilenio.

El juez entendió los argumentos de la Fiscalía y la solicitud de la sociedad, al advertir que una mujer, con la voluntad de lanzar un químico en contra de otra mujer solo por evitar el pago de un pasaje de Transmilenio, no puede estar en comunidad, y que es necesario imponer la medida de aseguramiento en centro de reclusión.

El asunto, de acuerdo con los usuarios del sistema Transmilenio, en este caso no se trata solo de cultura ciudadana, sino de un acto criminal de una delincuente que pone por encima sus intereses a la vida de sus conciudadanos, incluso de los que están para brindar seguridad y orden en el sistema.

