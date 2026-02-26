El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Recientemente, los usuarios de TransMilenio que transitan por la calle 26, específicamente en la ruta que conecta el Portal El Dorado con el Terminal del Norte, vienen denunciando ser víctimas de presuntos ataques sistemáticos por parte de un habitante de calle.

Según testimonios recogidos por Red+ Noticias, el trayecto se convierte en una experiencia de terror cuando el articulado se aproxima al desvío para tomar la avenida carrera 30.

La dinámica delictiva siempre sigue el mismo patrón: cuando el bus realiza su parada programada en la estación Avenida El Dorado, un hombre ingresa al vehículo solicitando dinero a los pasajeros.

Nuevo ataque en TransMilenio; una habitante de calle atacó con una cuchilla a un hombre

Los inconvenientes surgen cuando el individuo considera que la ayuda recibida es insuficiente, momento en el que empieza, presuntamente, a intimidar a los presentes con piedras de gran tamaño para exigirles más dinero.

La tensión escala rápidamente ante la mirada estupefacta de quienes viajan en la ruta B16. En una maniobra altamente peligrosa, el sujeto oprime el botón de emergencia para abrir las puertas del articulado en movimiento y salta de manera indebida hacia la vía.

Sin embargo, el momento crítico ocurre cuando el bus retoma su camino hacia el sur para hacer el retorno por la avenida NQS. Sorpresivamente, el hombre, al parecer, lanza la piedra que usaba para amenazar, impactando los vidrios del vehículo.

Un habitante de calle nos lanzó una piedra porque no le dimos dinero. Necesitamos más seguridad en el sistema para que estas cosas no sucedan @TransMilenio @SectorMovilidad @Bogota pic.twitter.com/NFRGiEC5hm — Mayra Sotelo Novoa (@msotelonovoa) January 29, 2026

A veces, esta acción de la persona en situación de calle ha causado que algunas personas resulten heridas y tengan que parar su camino a casa para recibir atención en centros médicos.

Según el relato de los afectados, esta situación es constante, lo que demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de una supuesta modalidad de ataque recurrente.

Varios usuarios han resultado con lesiones físicas debido al impacto de los proyectiles contra los ventanales del sistema de transporte, pero la identidad del agresor es un misterio, lo que impide iniciar una investigación formal.

Por ahora, los únicos que acudieron a los llamados de auxilio son los miembros de seguridad privada del sistema. No obstante, al igual que las empresas a las que pertenecen, estos colaboradores no han entregado declaraciones que aclaren qué medidas se adoptarán para devolver la tranquilidad a los ciudadanos que a diario temen por su seguridad en este sector de la capital.