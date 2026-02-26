Bogotá

El terror de la calle 26: usuarios de TransMilenio denuncian ser víctimas de constantes ataques

Un habitante de calle, presuntamente, intimida con piedras para pedir dinero y luego ataca los articulados en movimiento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 8:26 p. m.
Usuarios de TransMilenio denuncian ataques constantes en la ruta B16
Usuarios de TransMilenio denuncian ataques constantes en la ruta B16 Foto: Captura de video: City Tv

Recientemente, los usuarios de TransMilenio que transitan por la calle 26, específicamente en la ruta que conecta el Portal El Dorado con el Terminal del Norte, vienen denunciando ser víctimas de presuntos ataques sistemáticos por parte de un habitante de calle.

Según testimonios recogidos por Red+ Noticias, el trayecto se convierte en una experiencia de terror cuando el articulado se aproxima al desvío para tomar la avenida carrera 30.

La dinámica delictiva siempre sigue el mismo patrón: cuando el bus realiza su parada programada en la estación Avenida El Dorado, un hombre ingresa al vehículo solicitando dinero a los pasajeros.

Nuevo ataque en TransMilenio; una habitante de calle atacó con una cuchilla a un hombre

Los inconvenientes surgen cuando el individuo considera que la ayuda recibida es insuficiente, momento en el que empieza, presuntamente, a intimidar a los presentes con piedras de gran tamaño para exigirles más dinero.

Bogotá

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Bogotá

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

Bogotá

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Bogotá

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

Bogotá

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Empresas

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Bogotá

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

La tensión escala rápidamente ante la mirada estupefacta de quienes viajan en la ruta B16. En una maniobra altamente peligrosa, el sujeto oprime el botón de emergencia para abrir las puertas del articulado en movimiento y salta de manera indebida hacia la vía.

Sin embargo, el momento crítico ocurre cuando el bus retoma su camino hacia el sur para hacer el retorno por la avenida NQS. Sorpresivamente, el hombre, al parecer, lanza la piedra que usaba para amenazar, impactando los vidrios del vehículo.

A veces, esta acción de la persona en situación de calle ha causado que algunas personas resulten heridas y tengan que parar su camino a casa para recibir atención en centros médicos.

Según el relato de los afectados, esta situación es constante, lo que demuestra que no se trata de un hecho aislado, sino de una supuesta modalidad de ataque recurrente.

Varios usuarios han resultado con lesiones físicas debido al impacto de los proyectiles contra los ventanales del sistema de transporte, pero la identidad del agresor es un misterio, lo que impide iniciar una investigación formal.

Por ahora, los únicos que acudieron a los llamados de auxilio son los miembros de seguridad privada del sistema. No obstante, al igual que las empresas a las que pertenecen, estos colaboradores no han entregado declaraciones que aclaren qué medidas se adoptarán para devolver la tranquilidad a los ciudadanos que a diario temen por su seguridad en este sector de la capital.

Más de Bogotá

Fuertes lluvias en la ciudad de Bogotá - X (@YMFajardo1106)

Fuerte granizada en Bogotá este jueves, 26 de febrero: estas son las zonas más afectadas

Oferta de empleo: 100 vacantes en Bogotá.

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

La longaniza es un tipo de embutido similar al chorizo, pero con un sabor y preparación únicos.

Llega la tercera versión de ‘Cultura Sabor Bogotá’, la cocina donde se mide a los mejores cocineros autóctonos de la capital del país

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

‘Ferias Locales de Artes’ a Suba

Bogotá se viste de arte: diferentes exposiciones artísticas se realizarán en BibloRed en 2026

x

Trabajo sí hay: más de 1.000 vacantes para obras Línea 1 Metro y empresas privadas. Fechas y cómo aplicar

Bogotá es una de las mejores ciudades de la región para crear o invertir en una startup.

Bogotá es una de las mejores ciudades para emprender en Latinoamérica. Estas son las razones

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿Cambia la rotación para este viernes 27 de febrero?

El adulto mayor caminando hacia su casa.

Murió hombre de 85 años luego de que mujer le diera escopolamina en Bogotá: en imágenes, el paso a paso de la delincuente

Noticias Destacadas