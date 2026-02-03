Nación

Todo quedó en video: pasajero atacó a golpes a conductor de TransMilenio por este motivo; la entidad se pronunció

El pasajero le exigía, de forma reiterada, al conductor que abriera la puerta central del bus.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de febrero de 2026, 9:32 p. m.
El incidente quedó registrado en una grabación de aproximadamente 30 segundos
El incidente quedó registrado en una grabación de aproximadamente 30 segundos Foto: ÚltimaHoraCol/Montaje:SEMANA

La intolerancia en los sistemas de transporte masivo parece no dar tregua en Colombia, y un nuevo episodio de violencia ha despertado indignación en Bogotá. En las últimas horas, un video captado por ciudadanos se volvió viral en redes sociales, dejando al descubierto la cruda agresión de la que fue víctima un conductor de un bus alimentador de TransMilenio.

El incidente, que quedó registrado en una grabación de aproximadamente 30 segundos, muestra el nivel de tensión y agresividad que se vivió en el interior del vehículo durante plena jornada de operación.

Video: Policía Metropolitana de Bogotá rechaza el comportamiento de uniformados que se golpearon en plena vía pública

De acuerdo con lo que se ha conocido a través de las redes sociales, la disputa comenzó por el uso de las puertas laterales. Al parecer, el pasajero le exigía de forma reiterada al conductor que abriera la puerta central del bus, la cual está equipada con una rampa diseñada específicamente para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

Ante la negativa del operario, quien se apegó a los protocolos de seguridad y uso del vehículo, el joven pasó rápidamente de los reclamos verbales a los ataques físicos.

Política

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

Bogotá

Contraloría de Bogotá le sigue los pasos a la UAESP por inminente finalización de contratos con empresas de aseo

Bogotá

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Bogotá

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

Bogotá

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Bogotá

Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

Vehículos

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Bogotá

Habla joven que vivió con la ‘doctora’ Liliana, quien insultó a domiciliario de Rappi, y revela todo lo que sufrió: “Es un peligro”

Bogotá

Habla domiciliario insultado por mujer y revela lo que hizo el hombre que la acompañaba durante la agresión: cuenta lo que le dijo

Nación

Video | Corrida de toros en Barbosa terminó en agresiones verbales del alcalde contra Cristian Avendaño, representante a la Cámara

En el video se observa con claridad el momento en el que el agresor se abalanza sobre el trabajador mientras este se encuentra sentado en su puesto de mando, limitado por el espacio de la cabina. La grabación evidencia cómo el joven le propina varios puños, mientras el conductor intenta cubrirse el rostro con los brazos para protegerse y mitigar los impactos.

¿Por qué se realiza el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? La razón que muchos desconocen

En medio del caos, una mujer que se encontraba cerca intervino para intentar frenar la golpiza, gritando desesperadamente para separar al agresor del conductor. Gracias a su mediación, el ataque se habría detenido y el joven se vio obligado a descender del bus alimentador.

Un detalle que llamó la atención de quienes presenciaron el hecho es que, al bajarse, el pasajero presentaba sangre en la nariz, producto del forcejeo y la alteración física que él mismo protagonizó dentro del servicio público.

Tras la viralización de las imágenes, TransMilenio S. A. emitió un pronunciamiento este 3 de febrero, en el que rechazó de manera contundente todo acto de violencia e intolerancia.

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

La entidad recordó que el personal operativo brinda un servicio esencial para los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en la ciudad y subrayó que los accesos con rampa son de uso prioritario para personas en condición de discapacidad o mujeres gestantes, tal como lo defendió el conductor durante el altercado.

La empresa también confirmó que el hecho será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se adopten las medidas pertinentes.

El objetivo es lograr la plena identificación del agresor y que este responda por sus conductas, las cuales no solo afectaron la integridad del trabajador, sino también la seguridad ciudadana y la normal prestación del servicio de movilidad.

Más de Bogotá

El incidente, que quedó registrado en una grabación de aproximadamente 30 segundos.

Todo quedó en video: pasajero atacó a golpes a conductor de TransMilenio por este motivo; la entidad se pronunció

Seguidores del presidente, Gustavo Petro, reunidos el 3 de febrero de 2026 en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras él visitaba en Washington a Donald Trump, mandatario de los estadounidenses

Las imágenes de la Plaza de Bolívar, en Bogotá, mientras Petro y Trump se reunían en Washington

En Bogotá se recogen, en promedio, entre 6.500 y 8.000 toneladas de basura cada día. El nuevo director de la Uaesp aseguró que el servicio se seguirá prestando con normalidad.

Contraloría de Bogotá le sigue los pasos a la UAESP por inminente finalización de contratos con empresas de aseo

El resultado operativo fue presentado por el secretario de Seguridad, César Restrepo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

“Así es muy difícil, francamente”: alcalde Carlos Fernando Galán luego de que justicia dejara libres a presuntos fleteros

Las razones de la movilización reúnen varios elementos expuestos por los mandatarios de ambos países.

Manifestaciones martes 3 de febrero del 2026: horarios, puntos de concentración y razones de la marcha

El hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Hombre fue sorprendido disparando con una escopeta desde la ventana de su casa en Bogotá

Pruebas de TransMiCable en San Cristóbal

Arrancaron las pruebas del TransMiCable de San Cristóbal: entrará en funcionamiento en diciembre de este año

.

Pico y placa en Bogotá 2026: ¿cambia la rotación para este martes 3 de febrero?

Render de lo que será el nuevo Estadio El Campín, en Bogotá

¿Qué pasará con el Palacio del Colesterol ad portas de iniciar las obras del nuevo estadio El Campín?

Momento exacto de la explosión en el barrio Santa Fe.

Revelan video del momento exacto en que criminales lanzaron granada en el barrio Santa Fe, centro de Bogotá

Noticias Destacadas