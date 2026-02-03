Subsidio

Subsidio en Bogotá: hasta $21 millones para bajar la cuota del crédito

Qué deben tener en cuenta los compradores antes de postularse.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
La administración distrital recomienda revisar condiciones antes de inscribirse.
La administración distrital recomienda revisar condiciones antes de inscribirse.

Bogotá habilitó 4.000 nuevos cupos del subsidio Reduce tu Cuota, una línea distrital que busca reducir el valor mensual que pagan los hogares por su crédito de vivienda nueva.

La medida, anunciada por la Secretaría Distrital del Hábitat, está dirigida a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos y se enfocará en inmuebles VIS y VIP ubicados en la capital.

El apoyo funciona como un descuento directo sobre la cuota: el programa contempla un aporte de $437.726 mensuales durante 48 meses, lo que equivale a un beneficio acumulado de hasta cerca de $21 millones por hogar a lo largo de cuatro años.

En la práctica, ese alivio se aplica sobre la obligación del crédito hipotecario o del leasing habitacional, para que el pago mensual sea más manejable en el arranque del financiamiento.

Según el Distrito, el subsidio se solicita a través de la entidad financiera en la que se gestione el crédito. El hogar interesado debe pedir el formulario de postulación, diligenciarlo y entregarlo antes de que se realice el desembolso; luego, la Secretaría verifica requisitos y, si procede, expide la asignación.

Entre las condiciones está que los ingresos del hogar no superen los 4 salarios mínimos (para 2026, el artículo precisa el equivalente de $7.003.620), y que exista aprobación de crédito para una vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

También se exige que los integrantes del hogar no sean propietarios de otra vivienda distinta a la que se va a financiar y que no estén recibiendo coberturas específicas de tasa del Gobierno nacional, entre otras restricciones.

La secretaria Vanessa Velasco Bernal afirmó que en Bogotá, tener casa propia no puede convertirse en un privilegio, por el contrario, tiene que ser una posibilidad real para muchas más familias.

Los compradores de vivienda toman su decisión basados en la posibilidad de tener subsidios y en sus perspectivas salariales para poder pagar un crédito de largo plazo.
El apoyo está dirigido a compradores de vivienda VIS y VIP. Foto: istock

El subsidio puede combinarse con otros apoyos no aplicados, siempre que correspondan al mismo inmueble. Algunos cruces con programas distritales se permiten bajo el umbral de hasta 2 salarios mínimos (en 2026: $3.501.810), sujeto a reglas del esquema.

Para 2026, la ciudad proyecta asignar 11.948 subsidios de adquisición, dentro de una estrategia más amplia para dinamizar el acceso a vivienda VIS y VIP.

La postulación debe realizarse dentro de los plazos establecidos y cumplir con las condiciones relacionadas con el tipo de vivienda, el valor del inmueble y la situación financiera del solicitante.

Desde el Distrito se recordó que el beneficio no se entrega como un giro directo al beneficiario, sino que se aplica como un apoyo mensual que reduce el valor de la cuota del crédito hipotecario o del leasing habitacional.

De esta manera, el subsidio busca aliviar la carga financiera de los hogares durante el periodo de pago, siempre que se mantengan las condiciones exigidas por el programa.

Noticias Destacadas