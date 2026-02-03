Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de febrero: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Además, para este martes, 3 de febrero, hay programadas diferentes manifestaciones que, sumadas a las lluvias, podrían complicar la movilidad en la capital.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:35 a. m.: Bus varado complica ingreso a Bogotá desde Cota

6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este 3 de febrero

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis