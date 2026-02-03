Movilidad en Bogotá para este martes, 3 de febrero: así están las vías en la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Además, para este martes, 3 de febrero, hay programadas diferentes manifestaciones que, sumadas a las lluvias, podrían complicar la movilidad en la capital.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:35 a. m.: Bus varado complica ingreso a Bogotá desde Cota
[06:35 a.m.] #MovilidadAhora | Bus escolar varado en la localidad de Suba, en la vía Suba-Vota con carrera 112. ❌ Afectación de un carril, tránsito lento en el corredor. pic.twitter.com/PqwK1HUkyl
6:00 a. m.: Pico y placa para carros particulares este 3 de febrero
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/YhJFSc6LyR
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis
🚖#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para #Taxis en Bogotá es para las placas terminadas en números 3️⃣ y 4️⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 3, 2026
📣Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m pic.twitter.com/PpVjqoy4St