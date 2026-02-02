Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con nombre de ciudad europea; un imperdible destino a menos de una hora de Bogotá

Se ubica a 21 kilómetros de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 7:15 p. m.
Está población está ubicada aproximadamente a 21 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil.
Está población está ubicada aproximadamente a 21 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil. Foto: Cortesía Alcaldía de Madrid.

El departamento de Cundinamarca está integrado por 15 provincias. Una de ellas es la de Sabana Occidente, a la que pertenece el municipio de Madrid.

Esta población está ubicada aproximadamente a 21 kilómetros al oeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 45 minutos de viaje en automóvil.

Madrid es conocida por su clima templado y su importante desarrollo agrícola e industrial, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la sabana de Bogotá, Madrid tiene una altitud de aproximadamente 2,554 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, subraya la entidad.

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Turismo

“El sazón colombiano es lo mejor que hay”: turista española tras almorzar en famosa plaza de mercado del Eje Cafetero

Turismo

El municipio antioqueño reconocido por sus bellas fachadas, un destino lleno de atractivos naturales y riqueza cultural

Turismo

Estos fueron los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros a Bogotá en 2025

Turismo

Los encantos del municipio del oriente caldense, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión

Turismo

El municipio con menos habitantes de Colombia: dónde queda y por qué visitarlo

Turismo

Este es el pueblo antioqueño de clima frío que enamora con sus páramos, cascadas y bosques de niebla

Nación

Cundinamarca, bajo amenaza: alias Moisés, de la banda de Satanás, le declaró la guerra con extorsiones a comerciantes y transportadores

Nación

Falla eléctrica de un carro hizo que un peaje en Cundinamarca quedara consumido en llamas

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

Historia y economía

La Gobernación afirma que los primeros pobladores del territorio en el que se encuentra el municipio fueron indígenas muiscas. El municipio fue fundado oficialmente el 7 de marzo de 1559 por orden de Juan de Villafañe, oidor de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá.

En el pasado tuvo el nombre de Serrezuela hasta que a finales del siglo XIX adquirió su nombre actual en honor al político y educador Pedro Fernández Madrid.

Por otra parte, la economía del municipio se centra especialmente en la agricultura con productos como las flores, las hortalizas y los frutales.

“La industria también juega un papel importante, con numerosas fábricas y empresas establecidas en la zona. Además, el comercio y los servicios son sectores económicos significativos debido a la proximidad de Bogotá”, agrega la Gobernación.

Agro, agricultura
Cultivo de flores. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentra el Parque Pedro Fernández Madrid, el cual permite la realización de actividades al aire libre. “Este parque es un espacio de recreación y actividades culturales para los habitantes y visitantes”, subraya la Gobernación.

Otro sitio destacado es la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVIII; es una edificación de gran valor histórico y arquitectónico que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Ruta del termalismo en Cundinamarca: un viaje de bienestar a pocos kilómetros de Bogotá

El cerro Tibaitatá también es un lugar de referencia para los habitantes del municipio y los visitantes. Es ideal para realizar senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de aves. Es un sitio recuperado ambientalmente; antes era una cantera, y tiene vistas panorámicas del municipio y la sabana.

La ‘Ruta Agroturística ‘Zion’ es otro atractivo relevante, la cual se realiza en la vereda Valle del Abra. Allí se puede hacer un recorrido por fincas productoras de flores y productos agrícolas y conocer a detalle la producción de alimentos artesanales.

“La ‘Ruta Agroturística Zion’ ofrece a los turistas una experiencia educativa única, donde podrán sumergirse en los procesos artesanales de producción de alimentos, desde el ordeño de las vacas hasta la elaboración de los productos finales”, señaló la Alcaldía de Madrid sobre esta actividad turística en redes sociales.

Más de Turismo

El Danubio, Valle del Cauca

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Madrid, es el municipio que más flores produce en Cundinamarca, con más de 45 empresas que emplean a más de 15 mil personas.

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca con nombre de ciudad europea; un imperdible destino a menos de una hora de Bogotá

Turistas en Colombia

“El sazón colombiano es lo mejor que hay”: turista española tras almorzar en famosa plaza de mercado del Eje Cafetero

Buriticá, Antioquia

El municipio antioqueño reconocido por sus bellas fachadas, un destino lleno de atractivos naturales y riqueza cultural

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Estos fueron los principales motivos de viaje de los turistas extranjeros a Bogotá en 2025

Norcasia, Caldas

Los encantos del municipio del oriente caldense, ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión

Sativasur, Boyacá

El municipio con menos habitantes de Colombia: dónde queda y por qué visitarlo

San José De La Montaña, Antioquia

Este es el pueblo antioqueño de clima frío que enamora con sus páramos, cascadas y bosques de niebla

Subachoque, Cundinamarca

Así es el pueblo cundinamarqués cuyo nombre se relaciona con la expresión “trabajo del sol”; queda muy cerca a Bogotá

Aguadas, Caldas

El colorido pueblo caldense cuyo centro histórico es patrimonio nacional; una joya turística para vivir la cultura cafetera

Noticias Destacadas