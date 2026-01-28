Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

A unos 100 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que equivale a un viaje de menos de 4 horas desde la ciudad, dependiendo de varios factores como el punto y hora de partida, tráfico y clima, se ubica un encantador pueblo de Cundinamarca, perfecto para disfrutar del ecoturismo.
Este destino es Gachetá, situado exactamente en la provincia del Guavio del departamento. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, su nombre proviene de la lengua chibcha y significa “detrás de nuestra labranza”, una referencia a su antigua dependencia de Guatavita y a su ubicación posterior a este territorio, según Acosta Ortegón.
Se encuentra a una altura de 1.745 metros sobre el nivel del mar y, según la Alcaldía Municipal, cuenta con 11.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 70% corresponde a la zona rural.
Visitar Gachetá es adentrarse en un territorio que enamora a primera vista gracias a sus paisajes, compuestos por majestuosas e imponentes montañas, y rodeado de múltiples cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que crean escenarios únicos y regalan fascinantes vistas.
Paradas imperdibles en Gachetá
Si planea visitar este pueblo cundinamarqués durante una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas, estos son algunos sitios de interés que podría conocer:
Parque Principal Miguel Ibarra
El nombre de este lugar rinde homenaje al fundador del municipio, el Oidor de la Real Audiencia de Santa fe de Bogotá, Don Miguel de Ibarra. Es un espacio ideal para relajarse y tomar un café que consta de una zona de árboles de ocobo, jardines, pisos en mármol y sillas para el público.
Al fondo de este sitio de interés se alza el templo, construido por monseñor Abdón López entre 1927 y 1931, cuya fachada se distingue por dos torres con relojes.
Puente Reyes
Se trata del primer puente construido en la región a base de metal en el año 1937, señala la Alcaldía Municipal en su página web, convirtiéndose en la primera vía de acceso en esta zona del país, ubicada sobre el río Gachetá.
Capilla de Zaque
Es conocida por su construcción completamente empedrada y por ofrecer un espacio privilegiado para contemplar el paisaje y realizar avistamiento de aves en la vereda de Zaque.
Alto del Mirador Desierto
Para llegar a la cima de este mirador natural, los visitantes de Gachetá deben emprender un recorrido de aproximadamente 2 a 3 horas. La recompensa al llegar es poder apreciar todo el valle del pueblo y buena parte de la provincia del Guavio.
Otros sitios de interés recomendados para incluir en la lista son: la Plaza de Mercado Pedro Emilio Martínez, la Cascada de Zaque, Piedra Antigua, el Puente Colgante en la vereda Salinas y el Santuario Alto de Sotoba Cusaquin.