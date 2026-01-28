Turismo

Los encantos del pueblo cundinamarqués cuyo nombre significa “detrás de nuestras labranzas”

Es un lugar ideal para el ecoturismo, rodeado de montañas, ríos y quebradas que crean un paisaje natural único.

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 2:57 p. m.
Templo Parroquial San Miguel Arcángel.
Templo Parroquial San Miguel Arcángel. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Gachetá - Cundinamarca / API

A unos 100 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que equivale a un viaje de menos de 4 horas desde la ciudad, dependiendo de varios factores como el punto y hora de partida, tráfico y clima, se ubica un encantador pueblo de Cundinamarca, perfecto para disfrutar del ecoturismo.

Este destino es Gachetá, situado exactamente en la provincia del Guavio del departamento. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, su nombre proviene de la lengua chibcha y significa “detrás de nuestra labranza”, una referencia a su antigua dependencia de Guatavita y a su ubicación posterior a este territorio, según Acosta Ortegón.

A menos de una hora de Barranquilla: esta es la primera playa con Bandera Azul del Atlántico

Se encuentra a una altura de 1.745 metros sobre el nivel del mar y, según la Alcaldía Municipal, cuenta con 11.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 70% corresponde a la zona rural.

Visitar Gachetá es adentrarse en un territorio que enamora a primera vista gracias a sus paisajes, compuestos por majestuosas e imponentes montañas, y rodeado de múltiples cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que crean escenarios únicos y regalan fascinantes vistas.

Paradas imperdibles en Gachetá

Si planea visitar este pueblo cundinamarqués durante una escapada de fin de semana o unas vacaciones cortas, estos son algunos sitios de interés que podría conocer:

Parque Principal Miguel Ibarra

El nombre de este lugar rinde homenaje al fundador del municipio, el Oidor de la Real Audiencia de Santa fe de Bogotá, Don Miguel de Ibarra. Es un espacio ideal para relajarse y tomar un café que consta de una zona de árboles de ocobo, jardines, pisos en mármol y sillas para el público.

Al fondo de este sitio de interés se alza el templo, construido por monseñor Abdón López entre 1927 y 1931, cuya fachada se distingue por dos torres con relojes.

Gachetá - Cundinamarca
Paisajes de Gachetá, Cundinamarca. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Gachetá / API

Puente Reyes

Se trata del primer puente construido en la región a base de metal en el año 1937, señala la Alcaldía Municipal en su página web, convirtiéndose en la primera vía de acceso en esta zona del país, ubicada sobre el río Gachetá.

Capilla de Zaque

Es conocida por su construcción completamente empedrada y por ofrecer un espacio privilegiado para contemplar el paisaje y realizar avistamiento de aves en la vereda de Zaque.

La cascada santandereana que todo turista debería conocer: un bello lugar para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza

Alto del Mirador Desierto

Para llegar a la cima de este mirador natural, los visitantes de Gachetá deben emprender un recorrido de aproximadamente 2 a 3 horas. La recompensa al llegar es poder apreciar todo el valle del pueblo y buena parte de la provincia del Guavio.

Otros sitios de interés recomendados para incluir en la lista son: la Plaza de Mercado Pedro Emilio Martínez, la Cascada de Zaque, Piedra Antigua, el Puente Colgante en la vereda Salinas y el Santuario Alto de Sotoba Cusaquin.

