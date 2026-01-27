Turismo

A menos de una hora de Barranquilla: esta es la primera playa con Bandera Azul del Atlántico

Gracias a su gestión ambiental y turística, esta joya natural logró obtener este importante reconocimiento internacional.

27 de enero de 2026, 12:08 p. m.
Playa de Salinas del Rey.
Playa de Salinas del Rey. Foto: Crédito: Google Maps

Si no ha decidido a dónde viajar en sus próximas vacaciones y lo que busca es disfrutar unos días de sol, playa y mar, una excelente opción es visitar la primera playa con Bandera Azul del Atlántico, conocida bajo el nombre de Salinas del Rey.

Esta joya natural, ubicada a solo media hora de Barranquilla, en el municipio de Juan de Acosta, logró ganarse este importante reconocimiento internacional gracias a la calidad de sus aguas, el cuidado del entorno natural, la seguridad para los visitantes y su compromiso con la sostenibilidad.

La relación entre Colombia y Estados Unidos y su impacto en el turismo; estas son las principales cifras

La certificación internacional Blue Flag (Bandera Azul), se convirtió en una realidad para este atractivo del Atlántico el 26 de noviembre de 2025, convirtiéndola en la décima playa del país con este reconocimiento y en la primera de América con vocación deportiva avalada por este estándar mundial.

Con esta mención, además de resaltar su belleza y potencial como destino turístico, también se destaca su calidad del agua, el manejo del entorno y la protección el ecosistema a través de un modelo comunitario que beneficia a todo el territorio.

Por esta razón, durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, el gobernador Eduardo Verano afirmó que este logro refleja años de trabajo articulado en infraestructura, ordenamiento costero y fortalecimiento comunitario, ya que más allá de contar con atributos turísticos o paisajísticos, Salinas del Rey se transformó en el primer centro deportivo con este distintivo en el mundo.

Además, reconoció que esta certificación implica también el reto de continuar construyendo y trabajando de manera organizada, así como fortalecer la alianza con el sector privado y con todos aquellos que han hecho posible la obtención de este logro.

No obstante, antes de alcanzar este reconocimiento, la playa de Salinas del Rey ya había sido reconocida por ser el segundo mejor spot en el mundo para la práctica del kitesurf en Colombia. Esto fue posible gracias a sus corrientes marinas y las brisas que atraen a visitantes de diversos rincones del mundo, lo cual le permitió ser parada oficial del Mundial de KiteSurf de la GKA 2022– 2023, señala la Alcaldía de Barranquilla en su sitio web.

Por eso ahora, con la obtención de la Bandera Azul, Salinas del Rey se consolida como referente internacional y se posiciona como un punto clave para el Atlántico, al impulsar la expansión del modelo de gestión aplicado en su entorno hacia playas vecinas, con el objetivo de convertir al departamento en un verdadero líder regional en playas certificadas.

