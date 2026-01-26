Turismo

La relación entre Colombia y Estados Unidos y su impacto en el turismo; estas son las principales cifras

El 24% de los turistas extranjeros que llegaron al país en 2025 fueron estadounidenses.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 12:19 a. m.
La relación con Estados Unidos es clave para el turismo en Colombia.
La relación con Estados Unidos es clave para el turismo en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La relación con Estados Unidos es clave para el turismo en Colombia. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), de los 5.1 millones de visitantes extranjeros que llegaron a Colombia en 2025, el 24% provino del país norteamericano y, de los 5.8 millones de colombianos que salieron al exterior en el mismo periodo, el 29% visitó ese país.

Igualmente, de acuerdo con la organización, aunque el gasto promedio diario de los visitantes extranjeros alcanzó los 103,2 dólares en el primer semestre de 2025, "Estados Unidos se destacó como el mercado de mayor gasto, con 440 dólares por tarjeta de crédito y casi 77 dólares por transacción".

Paula Cortés, presidente ejecutiva de Anato, afirmó, además, que un turista estadounidense “permanece en Colombia en promedio 4 a 5 noches y, si multiplicamos, es una cifra importante para el mercado”.

Centro histórico de Bogotá
El 24% de los turistas extranjeros que llegaron al país en 2025 fueron estadounidenses. Foto: Getty Images

“Como bien sabemos, el turismo es uno de los motores del empleo y de la economía de nuestro país. Si bien las relaciones exteriores han tenido momentos de tensión en las últimas semanas, desde Anato queremos dar el parte de tranquilidad de que Colombia se mantiene como un destino confiable, competitivo y atractivo para los viajeros internacionales. Tengamos en cuenta que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales mercados estratégicos para el turismo colombiano, con más de 1.2 millones de visitantes estadounidenses al año”, subrayó.

Esta organización agregó que Estados Unidos admite a un gran número de personas a través de diversos programas de visas de no inmigrante, también llamadas visas temporales. “Excluyendo las visas para turismo y negocios de corta duración, en 2024 se emitieron alrededor de 2.17 millones de visas de no inmigrantes. Los datos no se han publicado desde mayo de 2025, pero la comparación interanual sugiere una desaceleración mensual. Para 2026, se estima que el número disminuirá aún más hasta el 85% del valor de 2025, es decir, casi 2 millones de visas", sostuvo.

Turista española celebró el reconocimiento de Colombia en Madrid como destino imperdible: “No sabéis lo orgullosa que estoy”

Por otra parte, recordó que, recientemente, el país norteamericano anunció la suspensión indefinida desde el 21 de enero en el trámite de visas de inmigrantes para ciudadanos de Colombia y otros 74 países, como parte de un reforzamiento de filtros migratorios.

“Si bien las decisiones recientes en cuanto a las visas de inmigrantes no afectan al turismo, lo que realmente impacta es la percepción de Colombia a nivel internacional, porque las medidas sí pueden influir en la decisión de los viajeros extranjeros para visitar el país, lo que implica una posible disminución en la venta de paquetes turísticos de las Agencias de Viajes receptivas, quienes seguirán siendo un aliado clave para brindar información clara y acompañar a los viajeros en la planificación de sus desplazamientos", remarcó Anato.

