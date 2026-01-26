Turista española celebró el reconocimiento de Colombia en Madrid como destino imperdible: “No sabéis lo orgullosa que estoy”

Colombia llegó este año a uno de los eventos más influyentes del turismo global: la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se llevó a cabo en Madrid, España, del 21 al 25 de enero de 2026.

En el marco de este encuentro, el país realizó una intervención especial en el metro de la ciudad, donde una estación fue bautizada con el nombre de Colombia. Esta iniciativa, liderada por ProColombia y el Gobierno Nacional, se enfocó en posicionar al territorio como “El País de la Belleza”, mostrando visualmente las diversas regiones turísticas del país.

El hecho emocionó a varios turistas locales y extranjeros, entre ellos una viajera española que celebró a través de sus redes sociales el reconocimiento del país como un destino imperdible.

“Por fin se empieza a reconocer a Colombia como lo que realmente se merece, como el país de la belleza. Y es que no sabéis lo orgullosa que estoy de lo que ha pasado en Madrid: han hecho una estación de Metro con el nombre de Colombia y es que el país se merece eso y mucho más”, señaló la turista española identificada en redes sociales como La Mijita.

Asimismo, recalcó que es momento de dejar atrás los acontecimientos negativos que marcaron la historia del país en el pasado y que aún son representados en diversas producciones audiovisuales. “Colombia es maravillosa, su gente es hermosa y no se encuentra en otro lugar, lo tratan como si fuera de la familia”, agregó.

Desde su experiencia, la viajera aseguró que ningún extranjero recibe un trato mejor que en Colombia, motivo por el cual decidió quedarse a explorar más de su diversidad natural, ya que “posee todos los pisos térmicos. Aquí usted encuentra calor, frío y nieve. Tiene mar, tiene selvas, tiene montañas... Como Colombia no hay otro lugar”.

Posteriormente, expresó su orgullo por crear contenido que resalta la riqueza natural y cultural de Colombia, derribando estereotipos que algunos viajeros puedan tener y mostrando un país lleno de vida y de gente alegre.

“Es el país que a mí me quitó la depresión y me devolvió la felicidad. De verdad que me alegra tanto y estoy tan orgullosa de que esté avanzando, de que otros países abran su mente, rompan esos estereotipos, esos prejuicios y que la gente lo elija como su próximo destino”, precisó visiblemente emocionada.

Para finalizar, destacó algunos de los destinos turísticos más emblemáticos del territorio nacional, como Medellín (donde reside actualmente), Cali, Cartagena, Bogotá, el Eje Cafetero, La Guajira, entre otros sitios que ofrecen experiencias únicas.