Turismo

Los dos pueblos antioqueños que invitan a descubrir la historia de la cerámica a través de recorridos imperdibles

En sus recorridos se incluyen paradas en los hornos y chimeneas que aún se conservan en pie.

Redacción Turismo
26 de enero de 2026, 7:29 p. m.
Proceso de transformación de la cerámica.
Proceso de transformación de la cerámica. Foto: Getty Images

Reconocido como la “cuna de la cerámica artesanal”, El Carmen de Viboral, en Antioquia, se consolida como un destino turístico poco convencional que invita a vivir experiencias diferentes.

Sus recorridos permiten a los visitantes sumergirse en la historia de la cerámica del departamento, combinando cultura, tradición y patrimonio en un viaje auténtico y enriquecedor, muy cerca de Medellín.

El atractivo turístico del Quindío donde las mariposas y una asombrosa colección de palmas nativas crean un escenario único

El trayecto desde la ciudad hasta este encantador pueblo antioqueño es de apenas 44,6 kilómetros, lo que se traduce en un viaje de menos de dos horas.

Una vez allí, los viajeros pueden sumergirse en la historia de las fábricas de cerámica con paradas imperdibles en la vereda La Chapa y una visita a la Locería Júpiter. El recorrido permite observar hornos y chimeneas que aún permanecen en pie, verdaderos testigos del pasado que conectan al visitante con la esencia de la tradición ceramista local.

Esta experiencia también ayuda a comprender por qué la cerámica ha sido el motor del desarrollo del municipio, al tiempo que crea un vínculo especial con las técnicas más auténticas de su transformación, en un entorno cargado de historia y belleza natural.

Otros espacios de interés que complementan este recorrido, según el portal de turismo Antioquia es Mágica, son la Calle de la cerámica, Paseo del Ángel y Calle de las Arcillas, donde es posible apreciar mosaicos hechos con recortes de piezas cerámicas que adornan las fachadas de las casas y los locales comerciales.

En la zona norte del municipio se ofrecen experiencias familiares que mantienen viva la tradición ceramista desde hace más de 123 años, a través de recorridos que muestran sus procesos de creación y transformación.

A esto se suma una parada en el Museo de la cerámica, donde hay exposiciones temporales y permanentes que atraen especialmente a los amantes del arte. Este lugar alberga piezas como platos, pocillos y vasijas perfectamente decorados.

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Cundinamarca; tiene nombre de planta y está a solo 20 kilómetros de Bogotá

Además de El Carmen de Viboral, el municipio Caldas también invita a descubrir la historia de la cerámica en el departamento con paradas en sitios turísticos como su Casa Museo de la Cerámica, que resguarda 1.500 piezas de vajilla como parte de la identidad del municipio.

Para hacer mucho más interesante la visita a este atractivo turístico, los viajeros tienen la posibilidad de asistir a un taller de aromaterapia para conocer los procesos de transformación del barro hasta llegar a ser hermosas vajillas, lo que convierte a este segundo municipio de Antioquia en un destino que sí o sí merece la pena ser explorado.

