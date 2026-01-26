El plato colombiano que está entre los 10 mejores del mundo para probar durante un viaje, según reconocida guía gastronómica

Hacer turismo gastronómico durante un viaje significa conectar de manera auténtica con la cultura y tradiciones del destino que se visita a través de sus sabores más representativos. Esta experiencia atrae a millones de viajeros en todo el mundo que buscan ir más allá de lo convencional, sumergiéndose en vivencias sensoriales únicas que combinan el disfrute del paladar con el descubrimiento del valor de lo local.

Por eso, la guía gastronómica TasteAtlas, presenta su lista con los diez mejores platos del mundo y dónde se encuentran, tras 367.847 valoraciones válidas para 11.258 platos de su base de datos.

1. Lechona - Colombia

Este tradicional plato colombiano ocupa el primer lugar de este ranking, famoso por su mezcla de cerdo relleno de arroz, arvejas y otras especias. Se cocina lentamente en el horno hasta lograr una piel crujiente y dorada, sazonada con jugo de naranja agria, comino, ajo y cebolla.

2. Pizza Napolitana - Italia

Sus ingredientes más comunes son tomate, queso mozzarella, hojas de albahaca fresca y aceite de oliva.

3. Picaña - Brasil

Se trata de un corte de carne de res que se caracteriza por su forma triangular y una capa de grasa en la parte superior que le aporta sabor y jugosidad.

4. Rechta - Argelia

La receta se elabora con pasta fresca y artesanal. Es un plato que suele ser el preferido en celebraciones especiales como bodas y festividades religiosas.

El turismo gastronómico es otra forma de conocer la historia y el estilo de vida de una comunidad Foto: Getty Images

5. Curry Panang - Tailandia

Este plato se caracteriza por su mezcla de sabores dulces, salados y picantes. Se elabora con una pasta de curry que incluye ingredientes como chiles rojos, hierba limón, galangal, cilantro, comino, ajo, cebolla y pasta de gambas.

6. Asado - Argentina

Esta preparación es mucho más que una parrillada; es un ritual social y cultural centrado en cortes de carne vacuna cocinados lentamente sobre brasas de leña

7. Çökertme kebabı - Turquía

Consiste en finas tiras de carne de ternera marinada y frita, servidas sobre una cama de papas fritas crujientes, y cubiertas con salsa de yogur y salsa de tomate.

8. Cag kebabı - Turquía

El Cağ kebabı es un kebab tradicional de Turquía, originario de Erzurum, que se prepara con cordero marinado asado lentamente sobre brasas en una brocheta horizontal.

9. Rawon - Indonesia

Esta sopa de carne se caracteriza por su oscuro color negro, que proviene de la nuez de keluak, un ingrediente clave que le otorga un sabor único.

10. Tibs - Etiopía

Es un plato de carne salteada, generalmente cortada en trozos pequeños o tiras, que se cocina en una sartén con diferentes especias y verduras.