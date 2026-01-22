Turismo

Así será la participación del Valle del Cauca en Fitur 2026, uno de los escenarios más influyentes del turismo global

El departamento expondrá tres modalidades de turismo que pueden disfrutarse en su territorio y una apuesta estratégica para fortalecer el Paisaje Cultural Cafetero.

Redacción Turismo
22 de enero de 2026, 11:43 a. m.
Maravillas naturales del Valle del Cauca.
Maravillas naturales del Valle del Cauca. Foto: Crédito: Gobernación del Valle del Cauca / API

Este año, Colombia promete tener una destacada participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), uno de los eventos más importantes del sector a nivel mundial, que se celebrará del 21 al 25 de enero de 2026, donde presentará una propuesta renovada para dar a conocer ante el mundo la riqueza y diversidad de su oferta turística.

Entre los destinos nacionales que exhibirán sus principales atractivos para atraer la atención de los viajeros se encuentra el departamento del Valle del Cauca, que llegará con una agenda enfocada en impulsar tres modalidades de turismo que se pueden vivir en su territorio y en consolidar, de manera estratégica, el Paisaje Cultural Cafetero.

“El departamento tendrá una agenda donde estaremos hablando de turismo en salud, turismo religioso y turismo gastronómico. También haremos presencia en el escenario de ProColombia con una apuesta de Paisaje Cultural Cafetero, donde, con Quindío, Risaralda y Caldas, estaremos mostrando que también hacemos parte de esta declaratoria con 10 municipios vallecaucanos. Esta es una nueva estrategia donde esperamos que el Valle se promocione como región”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle del Cauca.

En este contexto, la Gobernación del departamento dio a conocer que los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero y que tendrán la oportunidad de exponer sus riquezas en esta plataforma global son Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Caicedonia, El Águila, El Cairo, Riofrío, Sevilla, Trujillo y Ulloa.

Asimismo, señaló que la participación del departamento en este escenario internacional contará con una agenda robusta, orientada no solo a la promoción del destino, sino también a la creación de alianzas estratégicas, oportunidades de negocio y su fortalecimiento en el ámbito global.

El evento, organizado por Ifema, reúne cerca de 10.000 empresas de 161 países, con una nutrida programación de exposiciones, foros, encuentros y conferencias.

De esta manera, con su participación en Fitur, la Gobernación del Valle del Cauca reafirma su compromiso con el fortalecimiento del turismo, llevando al escenario internacional la diversidad de sus territorios y la riqueza natural y cultural que los caracteriza y que convierten al departamento en un destino competitivo y atractivo.

Es por eso que, en el marco de este encuentro, se espera que Madrid reciba más de 250 mil visitantes no residentes, entre empresarios, operadores turísticos, inversionistas, agencias de viajes, aerolíneas, medios especializados y entidades públicas y privadas que integran la cadena de valor del turismo a nivel global.

Vale mencionar que en su edición número 46, la Feria Internacional de Turismo tendrá a México como el país invitado de honor, lo que contribuirá al fortalecimiento de los lazos de cooperación turística y cultural entre los territorios.

