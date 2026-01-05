El municipio del Eje Cafetero que conquista con su cultura campesina y su conexión con el Valle del Cauca y Tolima

Ubicado al sur del departamento del Quindío, se encuentra un encantador municipio que conquista a los viajeros con su cultura campesina y su conexión con el Valle del Cauca y Tolima: Génova.

Esta población, con una extensión de 297,89 kilómetros cuadrados, se distingue por su ubicación estratégica en el corazón del Eje Cafetero. Sus límites naturales lo conectan al norte con Pijao y, hacia el suroriente y suroccidente, con los departamentos del Tolima y el Valle del Cauca, convirtiéndolo en un punto de encuentro entre regiones y en un destino ideal para quienes desean explorar la diversidad cultural y paisajística del centro del país.

Cuenta con temperaturas que varían entre los 18 a 22 grados centígrados a lo largo del año, situado a 52 kilómetros de Armenia, la capital del departamento del Quindío.

En los últimos años, su posicionamiento como destino turístico emergente en el país ha venido en ascenso, consolidándose con su participación en Anato, la vitrina turística más importante de Colombia y una de las más destacadas de América Latina.

Durante la edición de 2025, el municipio sobresalió por la promoción de un turismo responsable y sostenible, con una invitación abierta a los viajeros para descubrir no solo su riqueza natural, sino también una oferta gastronómica y hotelera en constante crecimiento y cada vez mejor preparada para recibir a sus visitantes.

Génova es uno de los municipios más tradicionales del Quindío. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

En Semana Santa, Génova se convierte en un destino ideal para quienes buscan experiencias auténticas, alejadas del turismo masivo, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web. Esto se debe, en gran parte, a la amplia y diversa oferta turística que ofrece, basada en la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y la riqueza cultural del territorio.

Como es costumbre en cualquier época del año, tanto en Génova, reconocido como el mayor productor de café del Quindío, como en otros municipios que conforman el Paisaje Cultural Cafetero, locales y visitantes extranjeros siempre son invitados a detenerse para contemplar los verdes paisajes cafeteros mientras disfrutan una deliciosa taza de este grano insignia de Colombia.

Entre las experiencias disponibles en este territorio, se destacan rutas como la del cacao, la de la mil, la del paraíso, la de las cavernas, entre otras que sumergen al viajero en una aventura irrepetible a través de escenarios de ensueño.

Además, en algunos de sus sitios de interés, es posible hacer otras actividades, como avistamiento de aves, recorridos rurales, turismo de naturaleza o simplemente descansar en un entorno de exuberante belleza y vegetación.