Turismo

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 11:19 p. m.
Iglesia Principal de San Antonio de Prado
Iglesia Principal de San Antonio de Prado Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

Los corregimientos son unidades político-administrativas de la zona rural de los municipios, que se crearon con el propósito de permitir una mejor prestación de servicios y la participación de la ciudadanía, de acuerdo con información del Dane y la Gobernación de Antioquia.

Antioquia tiene 261 corregimientos. Uno de ellos es San Antonio de Prado, que hace parte de Medellín, y es considerado el más poblado de Colombia, con alrededor de 200.000 habitantes.

De acuerdo con información de la Gobernación, este corregimiento se destaca por su alta potencialidad en la oferta de sus recursos naturales y su alto crecimiento urbano.

A tres horas de Medellín: el municipio del oriente antioqueño reconocido por sus numerosos cuerpos de agua, ideal para el ecoturismo

“A nivel histórico se destacó por el desarrollo de actividades mineras auríferas y salinas durante los siglos XVIII y XIX, el establecimiento de una ruta comercial con el occidente cercano de Antioquia y el paulatino asentamiento de población española, agrega la entidad.

Turismo

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

Turismo

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Turismo

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Turismo

El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Turismo

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Turismo

Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

Turismo

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

Mejor Colombia

Nueva orquídea se suma al patrimonio natural del país. Estudiantes la descubrieron en Antioquia

Medellín

Juez envía a prisión a cabecilla del Clan del Golfo por asesinato de dos policías en Antioquia

Medellín

Judicializan a entrenador de fútbol que habría almacenado y compartido material sexual de menores de edad en Medellín

Fue fundado como centro poblado en 1869. Posteriormente, se constituyó como parroquia en 1887. Años más tarde, fue segregado de Itagüí, como un municipio independiente, en 1903. No obstante, seis años después, en 1909, se integró a Medellín.

San Antonio de Prado, Antioquia
A San Antonio de Prado se puede acceder por dos vías. Foto: Crédito: Alcaldía de Medellín / API

En materia turística, la entidad señala que en su zona rural se puede hacer senderismo y disfrutar de los miradores qu permiten apreciar zonas urbanas del Valle de Aburrá. “La gran mancha urbana del corregimiento se encuentra conurbada con las zonas urbanas de Itagüí y La Estrella”, agrega.

La Alcaldía de Medellín destaca, por su parte, que otros de los planes que se pueden hacer en el corregimiento son caminar, montar bicicleta, y visitar los cafés y restaurantes de la zona central.

De igual manera, “senderos como los que llevan al Alto El Silencio o El Chuscal ofrecen hermosas vistas panorámicas hacia las montañas, que conectan este corregimiento con Altavista o con otros municipios como Armenia Mantequilla o Heliconia”.

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

“El alma festiva del parque principal, la variada oferta de comercio, restaurantes, cafés, entre otros, hacen que sienta lo mejor de la ruralidad en todo el corazón urbano del corregimiento”, agrega la Alcaldía de la capital antioqueña en una reseña en su portal web.

Antioquia supera el millón de visitantes extranjeros y amplía su oferta turística

Recientemente, Procolombia destacó que Antioquia ha tenido un importante incremento en el número de prestadores de servicios turísticos y de visitantes internacionales.

“Antioquia ya no solo es un destino consolidado, su crecimiento por encima del promedio en llegadas internacionales, la rápida expansión de la oferta y el peso del gasto turístico la convierten en un laboratorio de nuevos productos urbanos y de naturaleza, con Envigado, Rionegro y Medellín como ancla y otros municipios ganando protagonismo”, señaló la entidad.

En materia de conectividad, el departamento movilizó 3,38 millones de pasajeros por vía aérea en el primer semestre de 2025, un 43,6 % más que en el mismo periodo de 2019 y el aeropuerto internacional José María Córdova ya conecta con 24 ciudades del mundo.

En el plano internacional, el departamento recibió 1.125.506 turistas extranjeros en 2024, un 156,6 % más que en 2019, y el gasto con tarjetas superó los USD 565 millones, con un gasto medio por viaje de USD 1.696.

Más de Turismo

Falán, Tolima

El municipio del Tolima que tiene una ‘ciudad perdida’, un destino imperdible a dos horas de Ibagué

San Antonio de Prado, Antioquia

Estos son los encantos del corregimiento más poblado de Colombia, un destino que conjuga lo rural y lo urbano

Chita, Boyacá

El municipio boyacense de clima frío y bellos paisajes, un encantador destino con casi tres siglos de historia

Ebéjico, Antioquia

El rincón del occidente antioqueño que antes se llamaba ‘Ceja Arriba’, un lugar que cada vez atrae a más turistas

Las Bahamas

El paraíso caribeño que conquista a los amantes del ecoturismo, ideal para vivir unas vacaciones inolvidables en familia

Carnaval de Barranquilla

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Este es el municipio más frío del Valle del Cauca, conocido como el ‘pesebre y paraíso de Colombia’

Tres pueblos del Valle del Cauca para conocer en este inicio de 2026

Viajeros en Colombia

Viajes baratos por Colombia en 2026: claves para ahorrar durante los puentes festivos

Turistas en Colombia

“Parece un set de película de Avatar”: reacción de turista extranjera al ver los paisajes de Colombia en un viaje por carretera

Marinilla, Antioquia

A menos de una hora de Medellín: el municipio de Antioquia que es reconocido como ideal para el turismo religioso y cultural

Noticias Destacadas