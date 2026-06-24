El Valle del Cauca se ha consolidado como un destino atractivo por su gran diversidad de paisajes, su riqueza cultural y la amplia oferta de actividades turísticas que ofrece.

Así es el destino del Valle del Cauca de bellos paisajes naturales y gran diversidad

Este departamento alberga montañas, ríos, reservas naturales y encantadores pueblos que le dan unas características particulares a este territorio en donde la oferta cultural y gastronómica es otro de sus valores agregados.

Destinos como Buga, Buenaventura y Roldanillo ofrecen alternativas para el turismo religioso, ecológico, de aventura y cultural, pero en el Valle también hay otros destinos que vale la pena conocer y que se relacionan con el Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco en el año 2011.

Argelia, un gran mirador

Uno de ellos está a un poco menos de cuatro horas de la ciudad de Cali, capital del departamento. Se trata de Argelia, un destino de lindos paisajes cafeteros y fuentes de aguas cristalinas, pues se dice que allí se encuentran las más limpias del departamento.

Argelia es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. Foto: Rutas del Paisaje Cafetero

En este territorio, los nacimientos de las fuentes hídricas son fuertemente resguardados por los programas de protección de la Gobernación. Es un encantador lugar ideal para el ecoturismo, para realizar actividades al aire libre y para degustar de una rica taza de café mientras se conoce sobre el proceso de producción de este grano.

Allí también se cultiva el lulo, una de las frutas insignia de los vallecaucanos, el plátano, la caña panelera y el tomate.

Así es uno de los pueblos más tranquilos del Valle del Cauca, un destino de casas coloridas, aguas abundantes y bosques

¿Qué hacer en Argelia?

Según información de la Gobernación del departamento, la mejor forma de conocer el pueblo es caminando por sus calles rodeadas de vivos balcones, adornados con flores y típicos de la arquitectura rural antioqueña.

Así, sus visitantes descubrirán las coloridas gradas de Monserrate, una escalinata intervenida artísticamente y los hermosos vitrales de la iglesia por los que entra la luz en forma de viacrucis. La información oficial indica que esta obra de arte narra las catorce estaciones de la pasión de cristo.

El senderismo y turismo ecológico son actividades para desarrollar en este municipio vallecaucano. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

En estas tierras los turistas que disfrutan de la naturaleza y las actividades al aire libre pueden visitar la Reserva Natural La Cristalina, en donde se encuentran un sinfín de nacimientos y quebradas, y se conserva, como en pocos lugares, la flora y la fauna nativas de la región.

Otro de sus atractivos es un mirador natural desde donde se divisan Cartago, Ansermanuevo, Manizales y Pereira. En la actualidad, es un lugar de permanentes excursiones.

A estos sitios de interés se suma el sendero ecológico Palo Solo donde los amantes de lo natural descubrirán varios de los secretos que guarda la cordillera de los Andes en su zona septentrional.

Por estas y otras razones, emprender el viaje a uno de los pueblos más altos del Valle será una experiencia inolvidable, con dulce sabor a café.