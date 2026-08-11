Los pueblos antioqueños destacan por sus tradiciones y festividades culturales que reflejan la idiosincrasia y la identidad de sus habitantes. A través de la música, la gastronomía, los desfiles, las danzas y las costumbres, estas celebraciones permiten que las nuevas generaciones conozcan sus raíces y que el patrimonio cultural se conserve con el paso del tiempo.

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En ese marco, este fin de semana festivo se lleva a cabo una de las celebraciones más tradicionales del departamento. Se trata de la Fiesta del Maíz 2026, que se realiza entre el 13 y el 17 de agosto, en el municipio de Sonsón. Durante cinco días, este destino ofrecerá una agenda cargada de música, cultura, folclor, entretenimiento y actividades para disfrutar en familia.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, la programación contempla una variedad de eventos para todos los públicos. Conciertos, desfiles tradicionales, muestras culturales, jornadas de trova y espectáculos de danza hacen parte de las muchas opciones con las que los viajeros pueden disfrutar de esta festividad.

Sonsón tiene una gran riqueza natural, cultural e histórica. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

¿Qué artistas estarán presentes?

La música será uno de los principales protagonistas de esta edición y en esta oportunidad harán presencia artistas y agrupaciones tales como Jhonny Rivera, Luis Alfonso, Yelsid, Fernando González, Caballeros de la Cantina, Rafael Santos, Adolescentes, El Tropicombo, Corraleros y Los Diablitos, a quienes se sumará el talento local que tiene un espacio especial dentro de la programación.

De igual forma, los desfiles, las manifestaciones folclóricas, la danza y las tradiciones populares serán protagonistas de unas jornadas que buscan mantener vivo el legado cultural del municipio y transmitirlo a las nuevas generaciones.

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Quienes se animan a llegar hasta este municipio, ubicado a tres horas de Medellín, capital del departamento y con una temperatura promedio de 13 grados centígrados, según el sitio web Turismo Antioquia Travel, tienen la posibilidad de disfrutar de diferentes atractivos turísticos y conocer sobre su patrimonio histórico y arquitectónico.

Es un destino que destaca por la belleza de paisajes y sus tradiciones, que se suman a la hospitalidad de sus habitantes. Allí, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia en la que se combina cultura, turismo y celebración.

Uno de los principales atractivos de este municipio es su centro histórico. Información de la Alcaldía indica que caminar por sus calles es encontrarse con balcones y portones coloridos, fachadas tradicionales y una arquitectura colonial que conserva la esencia de la historia antioqueña.

Este municipio está a tres horas de Medellín. Foto: Getty Images

En el casco urbano hay una oferta de museos dedicados a preservar la historia, el arte y la memoria del municipio. Recorrer estos espacios es una oportunidad para acercarse a sus tradiciones, conocer manifestaciones de arte religioso y descubrir parte de la transformación que ha vivido la localidad a lo largo del tiempo. Por ello, constituyen un atractivo especial para quienes desean disfrutar de una experiencia de turismo cultural.

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Dentro de este recorrido también se puede visitar la imponente Catedral Nuestra Señora de Chiquinquirá, que cautiva con su riqueza arquitectónica y su valor religioso e histórico.